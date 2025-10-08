Mynet Trend

2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu yıl ödül Susumu Kitagawa, Richarda Robson ve Omar M. Yaghi'ye gitti.

2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibini açıkladı. obel Kimya Ödülü'ne "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi" çalışmalarından dolayı Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar M. Yaghi layık görüldü.

2025 Nobel Kimya Ödülü nü kazanan isimler belli oldu 1

Metal-organik kafeslerin temeli, 1970’lerde Robson’un ahşap molekül modelleriyle geliştirdiği fikirle atıldı. Robson, atomların doğal bağlanma özelliklerini kullanarak kristal yapılar oluşturmayı başardı. Ancak yapılar başlangıçta kararsızdı ve bazı kimyagerler tarafından işe yaramaz bulundu. Bu fikirler üzerine Kitagawa ve Yaghi, kararlı ve işlevsel MOF’lar geliştirerek malzemelerin gaz depolama, kataliz ve çevresel uygulamalarda kullanılmasını mümkün kıldı.

