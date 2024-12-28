Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. 2025 yılının ilk filmi! 1 Ocak'ta vizyona girecek yerli komedi filmi 'Tur Rehberi'nin galası yapıldı

2025 yılının ilk filmi! 1 Ocak'ta vizyona girecek yerli komedi filmi 'Tur Rehberi'nin galası yapıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) yeni yapımlarından "Tur Rehberi", 1 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın yer aldığı filmin galası gerçekleştirildi. 1 Ocak 2025'te vizyona girecek komedi türündeki film, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden rehberin hikayesini anlatıyor.

2025 yılının ilk filmi! 1 Ocak'ta vizyona girecek yerli komedi filmi 'Tur Rehberi'nin galası yapıldı

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği komedi türündeki film, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden tur rehberinin hikayesini anlatıyor.Filmin oyuncu kadrosunda ise Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın yanında Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimler de yer alıyor.

"2025 YILININ İLK FİLMİ"

AA-20241226-36593738-36593737-TUR_REHBERI_FILMININ_GALASI_YAPILDI

Tur Rehberi'nin 2025'te vizyona girecek ilk film olacağı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Gelinoğlu, "Güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Filmde göreceksiniz çok değerli oyuncular çok değer kattılar. İşlerini çok güzel yaptılar." dedi.
Filminde Ercüment karakterine hayat verdiğini ifade eden Gelinoğlu, "Ercüment işine arzuyla bağlı biraz hisli bir adam. Tarkan olmak istiyor, Tarkan'ı çok seviyor ama çok talihli bir adam değil. Ercüment'in hikayesine şahit olacaksınız. Filmde çok büyük ustalarımız var. Onlarla çok güzel bir süreç geçirdik. Umarım bu film kendini tüm izleyicilere sevdirmeye başarır. Herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

TUR REHBERİ FİLMİNİN KONUSU

AA-20241226-36593738-36593736-TUR_REHBERI_FILMININ_GALASI_YAPILDI

Tur Rehberi, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden tur rehberinin hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Ercüment, ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle yolculuğa çıktığında başına geleceklerden bihaberdir. Hayatının en zor yolculuğuna çıkan Ercüment, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği turda kendisini beklenmedik olaylar içinde bulur.

Anahtar Kelimeler:
Cem Gelinoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Asgari ücret, konut, emekli, memur... Erdoğan'dan ses getirecek sözler

Asgari ücret, konut, emekli, memur... Erdoğan'dan ses getirecek sözler

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

İş gezisinden habersiz döndü! Karısının sırrını keşfetti

İş gezisinden habersiz döndü! Karısının sırrını keşfetti

Yaptığı zehirli kekle iki kız kardeşini ve yeğenini öldürdü

Yaptığı zehirli kekle iki kız kardeşini ve yeğenini öldürdü

Servetini açıkladı! 40 milyon dolarla bakın ne yapacakmış

Servetini açıkladı! 40 milyon dolarla bakın ne yapacakmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.