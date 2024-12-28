2025 yılının ilk filmi! 1 Ocak'ta vizyona girecek yerli komedi filmi 'Tur Rehberi'nin galası yapıldı

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği komedi türündeki film, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden tur rehberinin hikayesini anlatıyor.Filmin oyuncu kadrosunda ise Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın yanında Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimler de yer alıyor.

"2025 YILININ İLK FİLMİ"

Tur Rehberi'nin 2025'te vizyona girecek ilk film olacağı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Gelinoğlu, "Güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Filmde göreceksiniz çok değerli oyuncular çok değer kattılar. İşlerini çok güzel yaptılar." dedi.

Filminde Ercüment karakterine hayat verdiğini ifade eden Gelinoğlu, "Ercüment işine arzuyla bağlı biraz hisli bir adam. Tarkan olmak istiyor, Tarkan'ı çok seviyor ama çok talihli bir adam değil. Ercüment'in hikayesine şahit olacaksınız. Filmde çok büyük ustalarımız var. Onlarla çok güzel bir süreç geçirdik. Umarım bu film kendini tüm izleyicilere sevdirmeye başarır. Herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

TUR REHBERİ FİLMİNİN KONUSU

Tur Rehberi, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden tur rehberinin hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Ercüment, ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle yolculuğa çıktığında başına geleceklerden bihaberdir. Hayatının en zor yolculuğuna çıkan Ercüment, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği turda kendisini beklenmedik olaylar içinde bulur.