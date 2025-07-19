2025 YKS sonuçları açıklandı! Tercih işlemleri için bu tarihlere dikkat...

ÖSYM, merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını erişime açtı.

Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün itibarıyla açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi olan 'ykssonuc.osym.gov.tr' üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Uzun ve stresli bir hazırlık sürecinin ardından gelen bu sonuçlar, öğrencilerin üniversite tercihleri için merakla bekleniyordu.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TERCİH KILAVUZU DİKKATLE İNCELENMELİ

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi de tercih telaşına düşecek. Üniversite tercihleri, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini ve yaşamlarını önemli ölçüde etkileyecek bir karar olduğu için adayların, ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda doğru tercihleri yapmaları büyük önem taşıyor. Tercih kılavuzunda yer alan bölümlerin kontenjanları, puanları ve başarı sıralamaları gibi bilgilerin dikkatlice incelenmesi, adayların doğru kararlar vermesine de yardımcı olacak.

ÖSYM, tercih sürecinde adaylara yardımcı olmak amacıyla çeşitli bilgilendirme materyalleri ve rehberlik hizmetleri sunarken adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercih kılavuzuna ulaşabilir, sıkça sorulan sorular bölümünü inceleyebilir ve tercih robotunu kullanarak kendi puanlarına ve başarı sıralamalarına göre hangi bölümleri tercih edebilecekleri konusunda fikir edinebilirler. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır