2026 istatistikleri açıklandı! Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?

2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri, trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken; erkek sürücüler ise neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor, en büyük tehlikeyi ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştığı kazalara ilişkin dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. 2025 yılı ile 2026’nın ilk 3 ayını kapsayan verilere göre özellikle genç sürücüler, hem trafik hem de kasko tarafında en riskli grup olarak öne çıktı. Veriler, kadın sürücülerin birçok yaş grubunda daha sık kazaya karıştığını gösterirken, erkek sürücülerin neden olduğu kazaların maliyetinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

EN RİSKLİ GRUP 18-25 YAŞ ARASI SÜRÜCÜLER

Sigorta verilerine göre 18-25 yaş grubunda hasar frekansı belirgin şekilde yükseldi. Kaskoda hasar frekansı yüzde 15,1’den yüzde 17’ye çıkarken, trafik sigortasında ise yüzde 5,2’den yüzde 6,4’e yükseldi.

Aynı yaş grubunda kadın ve erkek sürücüler arasındaki fark ise oldukça sınırlı kaldı. 2026’nın ilk üç ayında kasko tarafında hasar frekansı kadınlarda yüzde 17,1, erkeklerde yüzde 16,9 olarak kaydedildi. Trafik sigortasında ise kadınlarda yüzde 6,5, erkeklerde yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

26 YAŞ SONRASI FARK BÜYÜYOR

Asıl dikkat çeken ayrışma ise 26 yaş sonrasında ortaya çıktı. Kasko verilerine göre 26-30 yaş grubunda kadın sürücülerde hasar frekansı yüzde 14,5 olurken erkeklerde yüzde 13,6 seviyesinde kaldı.

31-35 yaş grubunda kadınlarda yüzde 13,6, erkeklerde yüzde 12,5; 36-40 yaş grubunda kadınlarda yüzde 14,2, erkeklerde yüzde 12,5; 41-45 yaş grubunda ise kadınlarda yüzde 14,5, erkeklerde yüzde 13 hasar frekansı görüldü.

Benzer tablo trafik sigortasında da dikkat çekti. 26-30 yaş arasında kadınlarda yüzde 5,1 olan hasar frekansı erkeklerde yüzde 4,3 seviyesinde kaldı. 41-45 yaş grubunda ise kadın sürücülerde oran yüzde 5,2’ye çıkarken erkeklerde yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

ERKEKLERİN KAZALARI DAHA MALİYETLİ

Kadın sürücüler daha sık hasar kaydı oluştururken, maliyet tarafında erkek sürücüler öne çıktı. Trafik sigortasında dosya başı maliyet 18-25 yaş grubunda erkeklerde 202,2 bin TL’ye ulaştı. Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise bu rakam 176,2 bin TL olarak kaydedildi.

26-30 yaş grubunda erkek sürücülerde dosya başı maliyet 200,7 bin TL olurken kadınlarda 177,1 bin TL seviyesinde kaldı. Diğer yaş gruplarında da benzer fark dikkat çekti.

Kasko tarafında da tablo değişmedi. 18-25 yaş grubunda erkeklerde dosya başı maliyet 116,9 bin TL olurken kadınlarda 109,2 bin TL olarak gerçekleşti. 36-40 yaş grubunda erkeklerde maliyet 93,6 bin TL’ye ulaşırken kadınlarda 83,5 bin TL seviyesinde kaldı.

