Bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Kış aylarında soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemi daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu noktada öne çıkan besin ne portakal ne de mandalina! Uzmanlara göre bu şifalı besin, yüksek C vitamini içeriğiyle güçlü bir alternatif. Üstelik portakala göre 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor.

Gökçen Kökden

Yabani gül bitkisinin çiçeklerinden oluşan kuşburnu meyvesi genelde bitki çayı şeklinde tüketilir. İyi bir antioksidan kaynağı olan kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında da önemli bir yere sahiptir.

Kuşburnu, Çin tıbbında sadece bağışıklık desteklemek için değil ishal problemini çözmek için de kullanılır. Portakala göre 20 kat daha fazla C vitamini içeren kuşburnu, çay olarak her gün bir bardak tüketildiğinde bağışıklık sistemini çelik gibi kuvvetlendirir.

Bu özelliğiyle bağışıklık hücrelerinin güçlenmesine katkı sağlıyor, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırıyor. Eğer vücudunuzda kırgınlık hissediyorsanız ilaç yerine hızlı bir şekilde kuşburnu çayı içmeye başlayabilirsiniz.

100 g portakal 50 mg C vitamini
100 g kuşburnu 500–1500 mg C vitamini

Kuşburnu çayının, boğazı yumuşatıcı ve rahatlatıcı etkisi bulunur. Terletici özelliği sayesinde ise vücudun toksin atımını destekler.

Kış aylarında kendinizi daha yorgun ve halsiz hissediyorsanız yine kuşburnundan destek alabilirsiniz. Güçlü vitamin ve mineral içeriği sayesinde enerji seviyenizi yükseltir. Bunun için her sabah şekersiz marmelat şeklinde tüketmeniz tavsiye edilir.

Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini destekler. Çin geleneksel tıbbında ishal tedavisi için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu özelliğiyle eklem ağrıları ve kas yorgunluğu yaşayan kişiler için de faydalı olabiliyor.

