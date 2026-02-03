YEMEK

İki günde kötü kolesterolü düşürüyor! Sadece 300 gram yemek yetiyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre metabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilen bu besin, bağırsak bakterileriyle etkileşime girerek kötü kolesterolü sadece 2 günde düşürüyor.

Son zamanların popüler besinlerinden biri olan yulaf, kalp sağlığı için düşündüğümüzden daha güçlü bir etki gösterebileceği yeni bir çalışma ile ortaya kondu. Artık yulaf sadece bir diyet öğünü değil, aynı zamanda kalp dostu bir besin olarak da öne çıkıyor.

Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, yulaf temelli kısa bir diyetin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini belirgin şekilde azaltabildiğini ortaya koydu.

Çalışmada, metabolik sendromu olan yetişkinlerden oluşan bir grup iki gün boyunca sadece yulaf ezmesi tüketti. Katılımcılar her gün yaklaşık 300 gram yulaf ezmesi yedi ve yalnızca su ile pişirilmiş bu yulaf ezmesinin üzerine isteğe bağlı meyve veya sebze ekledi. Bu dönemde başka yiyecek tüketilmedi.

SONUÇLAR SON DERECE DİKKAT ÇEKİCİ

Katılımcıların ortalama LDL kolesterolü yaklaşık %10 oranında düştü. Toplam kolesterol seviyelerinde de belirgin bir azalma gözlemlendi. Kötü kolesterol düşüşü ve diğer sağlık göstergelerindeki iyileşme 6 hafta boyunca devam etti.

Araştırmacılar, yulafın faydasının sadece liften ibaret olmadığını, bağırsak mikrobiyotasının da bu süreçte önemli rol oynadığını söylüyor. Yulafın parçalanması sırasında bağırsak bakterileri tarafından üretilen bazı bileşiklerin, kolesterol metabolizmasını olumlu etkilediği düşünülüyor.

UZUN SÜRELİ TÜKETMEK ŞART MI?

Çalışmada yulaf ezmesinin uzun süreli tüketimine de bakıldı; her gün makul miktarda yulaf tüketen katılımcılar için kolesterolde kısa süreli dramatik düşüş gözlemlenmedi. Bu da özellikle yüksek miktarda yulafın kısa bir süre için odaklanmış şekilde tüketilmesinin sağlık üzerinde daha hızlı sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

