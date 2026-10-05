2026 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu!

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır