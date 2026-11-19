Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan Trypillia yerleşimi, arkeologların yeni araştırmalarıyla yeniden inceleniyor. Cucuteni-Trypillia kültürüne ait olduğu belirlenen alanın, Mezopotamya'daki ilk şehirlerden daha eski olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılara göre yüzlerce hektarlık alana yayılan yerleşimde yaklaşık 10 bin kişi yaşamış olabilir. Yaklaşık 320 hektarlık alanı kaplayan bölgede, iç içe geçmiş dairesel yapılar dikkat çekiyor.

Bu düzenin, yerleşimin gelişigüzel kurulmadığını ve belirli bir şehir planına göre oluşturulduğunu gösterdiği düşünülüyor.

İLK İZLERİ 1960'LI YILLARDA FARK EDİLDİ

Cucuteni kültürüne ait ilk izler 1884 yılında Romanya'da keşfedildi. Ancak Ukrayna'daki Trypillia yerleşimi, 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği döneminde yapılan hava fotoğrafı incelemeleri sırasında fark edildi.

Sovyet topograf Konstantin Shishkin, Kiev bölgesi üzerinde çekilen hava fotoğrafında dikkat çekici dairesel izler tespit etti. Bunun üzerine bölgede 1971 yılında saha araştırmaları başlatıldı.

2010 yılından itibaren Alman arkeologlar da bölgede kapsamlı incelemeler yürüttü. Kazılarda yaklaşık 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen süslemeli seramikler ve çeşitli arkeolojik kalıntılar bulundu.

MEZOPOTAMYA'NIN ŞEHİR TARİHİNDEKİ YERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Tarihçiler, dünyanın ilk büyük şehirlerinden biri olarak Mezopotamya'daki Uruk kentini kabul ediyor. Günümüz Irak'ında bulunan Uruk'un MÖ 3500 civarında ortaya çıktığı ve MÖ 2900'e gelindiğinde yaklaşık 550 hektarlık alana yayıldığı biliniyor.

Kent, çevresini saran yaklaşık 9,5 kilometre uzunluğundaki surları ve merkezindeki tapınaklarıyla dikkat çekiyordu.

Ukrayna'daki Trypillia yerleşiminin ise Uruk'tan 2 bin yıldan daha önce ortaya çıkmış olabileceği belirtiliyor. Ancak araştırmacılar, bu alanın dünyanın ilk şehirlerinden biri olarak kabul edilmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Ukrayna'da devam eden savaşın zorluklarına rağmen arkeologlar, bölgedeki araştırmalarını sürdürerek Neolitik döneme ait bu kültürün bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.