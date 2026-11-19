Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyuncularla buluştu. Oyunun çıkışının ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Özellikle oyun içindeki karakterlerin beklenmedik tepkileri ve günlük yaşamı yansıtan sahneler konuşulmaya başladı.

TÜRKÇE KONUŞAN NPC SÜRPRİZİ

Paylaşılan görüntülerden biri, oyunda Türkçe dil desteği olmasa da Türkçe konuşan NPC'lerin olduğunu gösterdi.

Buna göre Türk yayıncı Hype, GTA 6 oynadığı sırada Türkçe konuşan NPC'lerin bulunduğu bir sahneyle karşılaştı. Paylaşılan görüntülerde, oyunda "Oğlum tekerlekli sandalye var lan!" ifadesinin duyulduğu anlar yer aldı.

Hype, GTA 6'da NPC'lerin Türkçe konuştuğu sahneye denk geldi. “Oğlum tekerlekli sandalye var lan!” https://t.co/Efwdnt041U — platcorn (@platcornweb) November 18, 2026

ARABAYI ÇALDI AMA KEDİYİ HESABA KATMADI!

Paylaşılan görüntülerden biri, çalınan bir otomobilin içindeki kediyle ilgili.

Paylaşımın açıklamasına göre Jason, bir adamın otomobilini çalıyor. Ancak otomobilin arka koltuğunda bir kedi bulunuyor. Araç hareket hâlindeyken kedinin Jason'a saldırmasıyla beklenmedik bir durum yaşanıyor.

In GTA 6, Jason steals a man’s car with a cat in the backseat. While driving, the cat jumps on him, and he throws it out of the car before continuing to drive. https://t.co/MoJQCqUFje — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 18, 2026

TRAFİKTE ÖNÜNÜ KESTİĞİ SÜRÜCÜ PEŞİNE DÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan bir başka GTA 6 videosu ise trafikte yaşanan bir karşılaşmayı konu alıyor.

Paylaşımdaki açıklamaya göre Jason'ın trafikte önünü kestiği bir kadın NPC, bunun ardından karakterin peşine düşüyor.

Paylaşım, oyundaki diğer sürücülerin oyuncunun davranışlarına verebildiği tepkilerle ilgili bir örnek oldu.

GTA 6'DA NPC'LERİ KIŞKIRTMA

Sosyal medyadaki bir diğer video, oyundaki NPC'leri kışkırtmaya odaklanıyor.

Paylaşımda oyuncunun diğer karakterlerin tepkilerini denediği bir oyun kesiti bulunuyor.

Paylaşıma göre NPC'ler kızdığında hem sözlü hem de fiziksel tartışmaya girebiliyor.

LUCIA İŞE GİDİYOR, SERVİS ARACI GELİYOR

GTA 6 hakkında paylaşılan bir başka ilginç ayrıntı ise oyunun ana karakterlerinden Lucia ile ilgili.

Paylaşımın açıklamasına göre Lucia, işe gideceğini söyledikten sonra Jason onu takip ettiğinde bir servis aracı geliyor.

Paylaşımda söz konusu aracın bir toplum merkezi tarafından gönderildiği belirtiliyor.

In GTA 6, if you follow Lucia after she says she’s going to work, a community center van actually arrives to pick her up. https://t.co/ujgRq9MKqT — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 19, 2026

Bu ayrıntı, oyun karakterlerinin günlük faaliyetlerinin nasıl işlendiğine yönelik örneklerden biri olarak sosyal medyada paylaşıldı.

JASON'I TİMSAH YUTTU

Bir başka paylaşımda oyunun karakterlerinden olan Jason, bir timsah tarafından yutuldu.

Jason getting eaten by an alligator in GTA 6. https://t.co/XYO5GXs2mO — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 18, 2026

TRAFİK KAZALARINDAKİ GERÇEKÇİLİK

GTA 6'da dikkat çeken bir diğer konulardan biri trafik kazalarındaki gerçekçilik.

Bu konuda sosyal medyada yapılan bir paylaşım, oluşan kazanın gerçekçiliğini ortaya koymuş durumda.

The realism of car crashes in GTA 6 is insane. https://t.co/AAioksfM9W — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 18, 2026

EVE TADİLAT YAPABİLİYORSUNUZ

GTA 6'nın öne çıkan özelliklerden biri de baş karakter Jason'ın evini tamir edebilme yeteneği. Bu konuda yapılan paylaşımlar da sosyal medyada öne çıkıyor.

Buna göre Jason evin çeşitli tamir tadilat işlerini yaparken boya da yapabiliyor.

Here´s a look at Jason painting his home in GTA VI https://t.co/D2iqwlT8Jw — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) November 18, 2026

YILAN BESLEME

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bir diğeri oyundaki detaylar konusunda dikkat çekiyor.

Paylaşıma göre Jason, evdeki yılanı fare ile besliyor.