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2027 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünyada tek başına olduğunu söyledi! “Kıyamet herkesi öldürdü”

21.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini zaman yolcusu olarak ilan eden TikTok kullanıcısı 2027 yılından geldiğini iddia etti. 6 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan videodaki detaylar kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Zaman yolculuğu kavramı çağlar boyunca tartışılan konulardan biri olarak kabul ediliyor. Bilimsel olarak herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen özellikle sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak isimlendiren kişilerin paylaşımları artıyor. TikTok’ta ‘unicosobreviviente’ adıyla paylaşımlar yapan ve İspanya’da yaşayan bir kullanıcısı 2027 yılında yaşayan tek kişi olduğunu iddia etti. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videoda ‘unicosobreviviente’ isimli kullanıcı İspanya’nın boş sokaklarını gösterdi ve kıyametin bütün insanlığı yok ettiğini söyledi.

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SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

‘unicosobreviviente’ isimli kullanıcının boş bir sokakta tek başına yürüdüğü görüntüler tüm dünyada dikkatleri çekti. İzleyicilerin büyük bir bölümü iddialarını saçma bulsa da takipçilerinin bir kısmı viral olan videoya inanmayı seçti. Videonun gerçek olduğunu düşünen bazı kullanıcılar zaman yolcusunun güvende olabilmesi için İspanya’yı terk etmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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