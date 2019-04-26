"2050'de antibiyotik direnci nedeniyle ölümler kanseri geçecek"

Ünal, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneğince, Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019" toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, basit bir ameliyat için hastaneye yatan bir hastanın, hastane enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedebildiğine işaret etti.

Bu tür kayıpların yaşanmaması için hastane yöneticilerinden hasta yakınlarına kadar herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Bu konuda bilinç oluşturmak için her tek yılda bir eğitim programı yapıyoruz. Amacımız, hastane enfeksiyonları gibi önemli bir konuda çalışanları, teknik destek sağlayanları, araç ve ilaç üretenleri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunmak." diye konuştu.

Konunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, "Basit bir ameliyat için hastaneye yatan gencecik bir kişiyi orada oluşan, kontrol edilemeyen, tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle kaybedebiliriz. Bunun arkasında tabii antimikrobiyal direnç gibi büyük bir problem yatıyor." ifadesini kullandı.