Grand Theft Auto VI'nın hikâye süresine ilişkin en önemli bilgilerden biri, Rockstar North'un eş başkanı Rob Nelson'dan geldi.

Nelson, New York Times'a yaptığı açıklamada Şubat 2026'da GTA 6'yı tamamlamak için yaklaşık 80 saat harcadığını belirtti.

New York Times'a göre Nelson'ın bu oynanışı, ana hikâyenin yanı sıra hikâye üzerinde etkisi bulunan bazı isteğe bağlı hedefleri de kapsıyordu.

GTA 6 KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

18 Kasım 2026'da yayımlanan PowerPyx rehberine göre oyunun ana hikâyesi, bazı isteğe bağlı görevler ve bütün ara sahnelerle birlikte 70 saatte tamamlandı.

PowerPyx, ana hikâyeye odaklanırken sınırlı miktarda açık dünya keşfi yapan oyuncular için ortalama 60-80 saatlik bir süre öngörüyor.

Ara sahneleri atlayan, hızlı seyahat kullanan ve isteğe bağlı görevleri es geçen oyuncuların ise hikâyeyi yaklaşık 50 saatte bitirebileceği belirtiliyor.

GTA 6 KAÇ GÖREV VAR? GTA 6 GÖREV SAYISI

GTA 6'nın ana hikâyesinde 91 görev bulunuyor.

Bu görevler toplam beş bölüme yayılıyor.

Ancak bazı oyun rehberlerinde GTA 6 görev sayısı 93 olarak gösteriliyor.

Bunun nedeni, ikinci bölümde yer alan iki isteğe bağlı görevin bazı listelerde ana hikâye görevleri arasında sayılması.

Dolayısıyla GTA 6'nın görev sayısına ilişkin farklı rakamlar, listelerin hangi görevleri kapsadığına göre değişebiliyor.

GTA 6 GÖREVLERİ KAÇ BÖLÜM?

GTA 6'nın ana hikâyesi 5 bölümden oluşuyor.

En fazla ana hikâye görevi üçüncü bölümde bulunuyor.

Bu bölümde 26 görev yer alırken dördüncü bölümde 25 görev bulunuyor.

Oyunun finalini içeren beşinci bölüm ise 7 ana hikâye görevinden oluşuyor.

GTA 6 YÜZDE 100 KAÇ SAATTE BİTER?

GTA 6'nın ana hikâyesini bitirmek ile oyunu yüzde 100 tamamlamak aynı şey değil.

PowerPyx'in yayımladığı kupa ve tamamlanma rehberine göre yüzde 100 ilerleme ve platin kupa için yaklaşık 200 saat gerekiyor.

Bu süre, oyundaki farklı yan etkinliklerin ve tamamlanma hedeflerinin de yerine getirilmesini kapsıyor.

GTA 6 NASIL BİTİYOR?

Spoiler vermeden söylemek gerekirse Lucia ve Jason'ın hikâyesi, oyunun beşinci bölümündeki final görevleriyle sona eriyor.