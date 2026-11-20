Dünyanın farklı bölgelerinde evlilik törenleri, birbirinden ilginç geleneklerle gerçekleştiriliyor. Endonezya'nın Kuzey Kalimantan bölgesinde yaşayan Tidung topluluğuna atfedilen bir uygulama ise yeni evlenen çiftlere getirilen sıra dışı yasaklarla gündeme geliyor. Tidung halkı ağırlıklı olarak Kuzey Kalimantan'daki Tarakan Adası'nda yaşıyor. Topluluğun Malezya'nın Sabah eyaletinde de üyeleri bulunuyor.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE 3 GÜN TUVALET YASAĞI

Tidung topluluğunun geleneksel evlilik uygulamalarından birine göre, nikah töreninin ardından gelin ve damadın üç gün boyunca tuvalet ihtiyaçlarını gidermemesi gerekiyor. Üstelik yasak yalnızca tuvalete gitmekle sınırlı değil. Yeni evlenen çiftlerin aynı süre boyunca banyo yapmasına ve evden dışarı çıkmasına da izin verilmiyor.

BOŞANMAYI VE UĞURSUZLUĞU ÖNLEDİĞİNE İNANILIYOR

Bu geleneğin arkasında evliliğe ilişkin çeşitli inanışlar bulunuyor. Üç günlük yasağa uyan çiftlerin kötü şanstan korunacağına, evliliklerinde sadakatsizlik ve boşanma yaşanmayacağına inanılıyor. Ayrıca çiftlerin gelecekte çocuklarını küçük yaşta kaybetme gibi talihsizliklerden de uzak kalacağı düşünülüyor.

Geleneğin bir diğer şaşırtan yönü ise çiftlerin bu süre boyunca yalnız bırakılmaması. Aktarılan bilgilere göre aile üyeleri veya geleneksel törenlerden sorumlu kişiler, gelin ve damadın kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. Böylece çiftlerin gizlice tuvalete gitmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

DAHA AZ YİYİP İÇİYORLAR

Üç günlük süreyi tamamlayabilmek için yeni evlenen çiftlerin normalden daha az yemek yediği ve daha az sıvı tükettiği belirtiliyor. Bu yöntemle tuvalet ihtiyaçlarını azaltmaya çalıştıkları aktarılıyor. Tidung topluluğuna atfedilen bu uygulama, dünyanın farklı bölgelerindeki evlilik geleneklerinin ne kadar değişken olabildiğini gösteriyor.

Görsel kaynak: (Instagram @esterdanisihite)