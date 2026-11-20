Dünyanın farklı bölgelerinde evlilik törenleri, birbirinden ilginç geleneklerle gerçekleştiriliyor. Endonezya'nın Kuzey Kalimantan bölgesinde yaşayan Tidung topluluğuna atfedilen bir uygulama ise yeni evlenen çiftlere getirilen sıra dışı yasaklarla gündeme geliyor. Tidung halkı ağırlıklı olarak Kuzey Kalimantan'daki Tarakan Adası'nda yaşıyor. Topluluğun Malezya'nın Sabah eyaletinde de üyeleri bulunuyor.
Tidung topluluğunun geleneksel evlilik uygulamalarından birine göre, nikah töreninin ardından gelin ve damadın üç gün boyunca tuvalet ihtiyaçlarını gidermemesi gerekiyor. Üstelik yasak yalnızca tuvalete gitmekle sınırlı değil. Yeni evlenen çiftlerin aynı süre boyunca banyo yapmasına ve evden dışarı çıkmasına da izin verilmiyor.
Bu geleneğin arkasında evliliğe ilişkin çeşitli inanışlar bulunuyor. Üç günlük yasağa uyan çiftlerin kötü şanstan korunacağına, evliliklerinde sadakatsizlik ve boşanma yaşanmayacağına inanılıyor. Ayrıca çiftlerin gelecekte çocuklarını küçük yaşta kaybetme gibi talihsizliklerden de uzak kalacağı düşünülüyor.
Geleneğin bir diğer şaşırtan yönü ise çiftlerin bu süre boyunca yalnız bırakılmaması. Aktarılan bilgilere göre aile üyeleri veya geleneksel törenlerden sorumlu kişiler, gelin ve damadın kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. Böylece çiftlerin gizlice tuvalete gitmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Üç günlük süreyi tamamlayabilmek için yeni evlenen çiftlerin normalden daha az yemek yediği ve daha az sıvı tükettiği belirtiliyor. Bu yöntemle tuvalet ihtiyaçlarını azaltmaya çalıştıkları aktarılıyor. Tidung topluluğuna atfedilen bu uygulama, dünyanın farklı bölgelerindeki evlilik geleneklerinin ne kadar değişken olabildiğini gösteriyor.
Görsel kaynak: (Instagram @esterdanisihite)
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