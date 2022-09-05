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Sosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu bir bir kehanetlerini anlattı: Peşi sıra felaketleri sıraladı

05.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta zaman yolcusu olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarının kehanetleri büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Son olarak 2096 yılından geldiğini söyleyen ‘Timevoyaging’ isimli kullanıcı 2024 senesine kadar insanlığı bekleyen felaketleri bir bir sıraladı. TikTok kullanıcısı iklim krizinin önlenmemesi durumda dünyanın sayısız felaketle mücadele etmek zorunda kalacağını söyledi.

Sosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu bir bir kehanetlerini anlattı: Peşi sıra felaketleri sıraladı

TikTok’ta ‘Timevoyaging’ adıyla paylaşım yapan ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2096 yılından dünyayı kurtarmak için 2022 yılına gönderildiğini iddia eden kullanıcının kehanetleri tüyler ürpertti. Zaman yolcusu dünyayı 2 yıl içinde büyük felaketlerin beklediğini söyledi.

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SIRAYLA ANLATTI

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‘Timevoyaging’ isimli kullanıcı dünyadaki iklim krizinin önlenmemesi durumunda dünyanın dört bir yanından felaket haberlerinin geleceğini ifade eden bir video yayınladı. Popüler olan paylaşıma zaman yolcusu, “2024 yılına kadar aşırı iklim değişikliği nedeniyle tüm fırtınalar daha büyük, daha hızlı ve daha güçlü hale gelecek. Birçok kategori altı kasırga, mega tsunami ve asit yağmuru yaygınlaşacak. Herkesin bir araya gelerek Dünya'yı kurtarması gerekiyor. Aksi halde yıkıcı olacak" notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları iklim krizinin aşılması konusunda zaman yolcusuyla ortak fikre sahip olduklarını dile getirirken gelecekten geldiğine inanmadıklarını söylemeyi ihmal etmedi. TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok kehanet iklim krizi zaman yolcusu
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