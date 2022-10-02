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Ona 'yaşayan Nostradamus' diyorlar! Genç kahinin tahminleri dehşete düşürüyor

02.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Divinópolis kentinde yaşayan ve modern zamanların Nostradamus'u olarak nitelendirilen 36 yaşındaki Athos Salomé, İngiliz Daily Star gazetesine konuştu. Dünyayı kurtaracak Tanrı vergisi güçlerle donatıldığını iddia eden Salomé, Covid-19, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması gibi olayları tahmin ettiğini öne sürmüştü. Genç adam kabiliyetine ilişkin detayları ve tüm dünyayı tedirgin eden son öngörüsünü paylaştı.

Ona 'yaşayan Nostradamus' diyorlar! Genç kahinin tahminleri dehşete düşürüyor

Dünyanın türlü faciaların eşiğinde dolanıp durduğunu bu dönemde, bilhassa Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve nükleer savaş tehditleri devam ederken, Salomé korkulanı dile getirdi ve III. Dünya Savaşı'nın başlamak üzere olduğunu söyledi.

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''ÇOKTAN BAŞLAMIŞTI''

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Genç kahin "III. Dünya Savaşı, Covid dünyada pandemi haline geldiğinde başladı. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle teyit edildi ve teknolojinin müthiş gelişmesiyle birlikte bir gerçek haline geldi" diye konuştu.

12 YAŞINDA FARK ETTİ

12 yaşında diğer insanlardan hissetme, duyma ve aktarma konusundaki kontrolsüz becerisi üzerine farklı olduğunu fark eden Salomé, "Bazen kendimden şüphe ediyordum, çünkü yaşanması muhtemel olmayan şeyler kısa süre içinde gerçekleşiyordu" diye açıkladı.

HEPSİNİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

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İnsanlara yardım etmek için seçildiğine inanan ve insanları nasıl anlayacağını ve onların aslında ne aradığını bilmek gibi bir yeteneğinin olduğuna inanan Salomé, 2012'de 2020 yılında patlak verecek Covid pandemisini, gerçekleşmesinden 44 gün önce ise Rusya'nın Ukrayna işgalini öngördüğünü iddia etti.

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ELON MUSK'I İŞARET ETTİ

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Athos Salomé'nin bir diğer tahmini de teknoloji üzerine. Genç kahin insan gücünün robotlarla yer değiştireceğine inanıyor. Bu tahmininin de Elon Musk'ın piyasa sürmeye hazırlandığı insansı robotu Optimus'la gerçek olacağını düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya kahin
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