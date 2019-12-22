21 Aralık kış gündönümü Google'a doodle oldu!

2019 kış gündönümü arama motoru devi Google tarafından da unutulmadı. 21 Aralık 2019 tarihi için hazırladığı özel doodle’ı kullanıcıları ile paylaşan Google önemli günleri hatırlatmaya devam ediyor. İşte kış gündönümü ile ilgili tüm detaylar ve Google’ın yaptığı paylaşım.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış Gündönümü’nde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar.

EN UZUN GECE NEREDE?

21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesi sonucu Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bu günden itibaren Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi tam olarak başlayıp, geceler kısalmaya başlayacak. Kuzeyden güneye gidildikçe en uzun gecenin süresi de azalacak. Bu nedenle Türkiye'de en uzun geceyi 15 saat 6 dakika ile Sinop geçirirken, en kısa gece ise 14 saat ile Hatay'da yaşanacak.