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21 Aralık kış gündönümü Google'a doodle oldu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Google kış gündönümü için hazırladığı doodle ile kışın ilk günü olarak kabul edilen 21 Aralık’ı unutmadı. Her yıl aynı tarihle güneş ışıklarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle kış gündönümü gerçekleşiyor. Peki, bu gündönümünün özellikleri neler ve Google neden doodle yaptı? İşte tüm detaylar.

21 Aralık kış gündönümü Google'a doodle oldu!

2019 kış gündönümü arama motoru devi Google tarafından da unutulmadı. 21 Aralık 2019 tarihi için hazırladığı özel doodle’ı kullanıcıları ile paylaşan Google önemli günleri hatırlatmaya devam ediyor. İşte kış gündönümü ile ilgili tüm detaylar ve Google’ın yaptığı paylaşım.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış Gündönümü’nde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar.

EN UZUN GECE NEREDE?

21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesi sonucu Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bu günden itibaren Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi tam olarak başlayıp, geceler kısalmaya başlayacak. Kuzeyden güneye gidildikçe en uzun gecenin süresi de azalacak. Bu nedenle Türkiye'de en uzun geceyi 15 saat 6 dakika ile Sinop geçirirken, en kısa gece ise 14 saat ile Hatay'da yaşanacak.

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop’ta gece süresi 15 saat 6 dakika, Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak. En kısa gecenin yaşanacağı Hatay’da gece süresi 14 saat, gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

21 Aralık’ta Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

GOOGLE KIŞ GÜNDÖNÜMÜNÜ NEDEN DOODLE YAPTI?

Ülkelere göre önemli olan günleri doodle yapmayı sürdüren arama motoru devi her yıl önemli tarihleri hatırlatıyor. 23 Nisan, 10 Kasım, 19 Mayıs gibi tarihlerde daha önceden doodle paylaşımı yapılmıştı. Doğa olayları, tarihsel olaylar ve ülke ya da dünya için önemli isimler zaman zaman Google tarafından hatırlatılmaya devam ediyor.

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Google doodle 21 Aralık kış gündönümü

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