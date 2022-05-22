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21 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Mayıs 2022 reyting sonuçları

22.05.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanmaya başladı. İzledikleri programın reyting sıralamasını merak eden ve yayın geleceği hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler 21 Mayıs tarihli reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki, 21 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

21 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Mayıs 2022 reyting sonuçları

21 Mayıs tarihli reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, severek izledikleri programların reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star ve Güldür Güldür severek takip edilen programlar ekranlarda yerini. Peki, 21 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

reyting

21 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

21 Mayıs 2022 akşamı pek çok yapım izleyicisinin karşısına çıktı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları birazdan açıklanacak.

20 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü İyilik aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kasaba Doktoru, üçüncü sırada İyilik yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada İyilik, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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