21 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Mayıs 2022 reyting sonuçları

21 Mayıs tarihli reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, severek izledikleri programların reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star ve Güldür Güldür severek takip edilen programlar ekranlarda yerini. Peki, 21 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

21 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

21 Mayıs 2022 akşamı pek çok yapım izleyicisinin karşısına çıktı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları birazdan açıklanacak.

20 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü İyilik aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kasaba Doktoru, üçüncü sırada İyilik yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada İyilik, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

