21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde kaçıncı oldu?

Payitaht Abdülhamid, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Bozkır Arslanı Celaleddin gibi dizilerin yarıştığı reyting sonuçları, belli oldu. ATV’nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin AB, Total ve 20+ABC1 ölçütlerinde reyting rekorları kırdı.
21 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Kırmızı Oda”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” yer aldı.
ATV'de ilk bölümü ekrana gelen "Bozkırın Aslanı Celaleddin" dizisi Total'de 5., AB'de ise 9. sırada yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
BIR ZAMANLAR CUKUROVA - ATV
CAMDAKI KIZ - KANAL D
MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV
ESRA EROL'DA - ATV
BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) - ATV
BIR ZAMANLAR KIBRIS - TRT 1
SURVIVOR - TV8
ATV ANA HABER - ATV
AB İLK 10 PROGRAM
CAMDAKI KIZ - KANAL D
BIR ZAMANLAR CUKUROVA - ATV
BIR ZAMANLAR KIBRIS - TRT 1
MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV
SURVIVOR - TV8
ESRA EROL'DA - ATV
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