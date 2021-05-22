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21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde kaçıncı oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
22.05.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. ATV’nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayın hayatına başladı. 21 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları da ayrı bir heyecanla takip edildi.

21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde kaçıncı oldu?

Payitaht Abdülhamid, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Bozkır Arslanı Celaleddin gibi dizilerin yarıştığı reyting sonuçları, belli oldu. ATV’nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin AB, Total ve 20+ABC1 ölçütlerinde reyting rekorları kırdı.

21 MAYIS CUMA REYTİNG SONUÇLARI

21 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Kırmızı Oda”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” yer aldı.

ATV'de ilk bölümü ekrana gelen "Bozkırın Aslanı Celaleddin" dizisi Total'de 5., AB'de ise 9. sırada yer aldı.

21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde kaçıncı oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

20 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

BIR ZAMANLAR CUKUROVA - ATV

CAMDAKI KIZ - KANAL D

MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV

ESRA EROL'DA - ATV

BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) - ATV

BIR ZAMANLAR KIBRIS - TRT 1

SURVIVOR - TV8

ATV ANA HABER - ATV

AB İLK 10 PROGRAM

CAMDAKI KIZ - KANAL D

BIR ZAMANLAR CUKUROVA - ATV

BIR ZAMANLAR KIBRIS - TRT 1

MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV

SURVIVOR - TV8

ESRA EROL'DA - ATV

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