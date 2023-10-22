22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 22 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 22 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları...

22 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (15 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

15 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Türkiye Letonya UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Türkiye Letonya UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Türkiye Letonya UEFA EURO 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-LETONYA UEFA EURO 2024 GRUP ELEMELERI KARSILASMASI TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 KIRLI SEPETI FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-LETONYA UEFA EURO 2024 GRUP ELEMELERI KARSILASMASI TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 KIRLI SEPETI FOX

7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

8 SICAK GELISME KANAL D

9 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

10 BABAMIN PENGUENLERI (Y.S) TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-LETONYA UEFA EURO 2024 GRUP ELEMELERI KARSILASMASI TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 KIRLI SEPETI FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

9 BABAMIN PENGUENLERI (Y.S) TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV







