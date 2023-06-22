22 Haziran reyting sonuçları! Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal, MasterChef All Star, Eltilerin Savaşı gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 22 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal, MasterChef All Star, Eltilerin Savaşı gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 22 Haziran Perşembe gününün reyting sonuçları...

22 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (15 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Al Sancak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Camdaki Kız” dizisinin özeti yer aldı.





