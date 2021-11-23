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22 Kasım reyting sonuçları! Yasak Elma mı, Üç Kuruş mu birinci oldu?

23.11.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Kasım Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan, MasterChef, Yasak Elma gibi yapımlar reytinglerde yarıştı. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

22 Kasım reyting sonuçları! Yasak Elma mı, Üç Kuruş mu birinci oldu?

22 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Hükümet Kadın, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor

22 KASIM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

22 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

22 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” 2. sırada FOX TV’de izleyiciyle buluşan “Yasak Elma”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Yasak Elma” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

22 Kasım reyting sonuçları! Yasak Elma mı, Üç Kuruş mu birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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