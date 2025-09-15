Mynet Trend

22 saat sürecek! Ülke resmen fırtınadan sarsılıyor: Hava öyle bir değişecek ki termometreler bile şaşıracak! Türkiye nasıl etkilenecek?

Amy Fırtınası. İngiltere'yi fena uçurdu. Ulaşım tüm ülkede resmen kilit olurken hemen ardından beklenen 'pastırma yazı' olası hava değişiklikleri bakımından endişe yarattı. Hava koşullarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. İşte habere dair detaylar:

İngiltere ve Galler, Amy Fırtınası ile sarsıldı. 22 saat sürecek kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı yapıldı. Ülkenin büyük bir kısmı fırtınadan etkilendi.

AMA HAVA DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlara göre, fırtınanın ardından İngiltere'de sıcaklıklar aniden yükselebilir. Bu durum birkaç gün sürebilir. Yani ülke, sonbahar gelmişken kısa bir süreliğine tekrar yaz havası yaşayabilir. Bu duruma “pastırma yazı” deniyor.

ULAŞIMDA SORUN BEKLENİYOR

Şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar, trenler ve arabalar için gecikmeler ve aksamalar olabilir. Büyük araç kullanan sürücüler dikkatli olmalı.

TÜRKİYE BU DURUMDAN ETKİLENİR Mİ?

Fırtına Türkiye’yi doğrudan etkilemeyecek. Ancak İngiltere’den gelen sıcak hava sistemi Avrupa'ya doğru ilerlerse, Türkiye’nin batı bölgelerinde (özellikle Ege ve Marmara’da) hava birkaç günlüğüne normalden daha sıcak olabilir.

