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    4. 227 saat yemek pişirdi! Ganalı şef dünya rekoru kırdı... Böylesi görülmedi

    227 saat yemek pişirdi! Ganalı şef dünya rekoru kırdı... Böylesi görülmedi

    11.01.2024 13:38 | Son Güncelleme:
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    Ganalı şef Failatu Abdul-Razak, 227 saat boyunca yemek pişirerek dünya rekoru kırdı.

    Halk arasında "Şef Faila" olarak bilinen Abdul-Razak, Gana'nın kuzeyindeki Tamale şehrinde 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 227 saat sürdürerek yeni bir rekora imza attı.

    Abdul-Razak, 1 Ocak'ta başladığı yemek pişirmeyi 5 Ocak'ta sonlandıracağını duyurmuş ancak enerji dolu olduğu gerekçesiyle işi 10 Ocak'a kadar devam ettirdi.

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    Abdul-Razak, pişirdiği yemeklerin büyük kısmını yoksul, evsiz kişiler ile yetimhanelere dağıttı.

    İRLANDALI ŞEFİN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

    Şef Abdul-Razak, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu da geride bıraktı. (AA)

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