23.23 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşkın gizemli girdabı içerisinde kaybolduğunuz gece saatlerinde tesadüfen yakınınızda bulunan saate göz attığınız olmuştur. Uykunun yavaş yavaş bedeninize girmeye başladığı o saatlerde göz kapaklarınız istemsizce kapanır. İki arada bir derede saate baktığınızda 23.23’ü görüyorsanız evren aracılığıyla sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği bir şeyler olduğunu bilmelisiniz. Peki 23.23 çift saat anlamı nedir? 23.23 saat anlamı ne ifade eder? Aşık olduğunuzda öfke, kızgınlık, kırgınlık, mutluluk ve hormonlar devreye girer. “Aşk delilik halidir” cümlesinden hareket ederek aslında hiçbir mantığının olmadığı bu duygusallık döngüsünde size saat ritüeli ile yol göstermek istiyoruz. Başlamış olan ilişkiniz ya da yeni başlayacak olan ilişkilerinizde zaman dilimleri çoğu zaman karanlık yolunuzu aydınlatır. Sevip de söylemeyen, özleyip kavuşamayanlar çoğu zaman karşı tarafın fikirlerini merak eder. Bu durumda karşınızdaki kişinin zihnini okumak isterseniz. Hiçbirimizin böyle bir yeteneği olmadığına göre saat ritüelinden yardım almanız iyi bir alternatif olacaktır. Saat ritüeli üzerinden sizin dileklerinizin cevabı olarak evrenin birkaç mesaj gönderiyor. Sizin tek yapmanız gereken ise yönlendirilen bu mesajları anlamak ve kabul etmektir.

Evren dilekleriniz konusunda sizlere yardımcı olurken aslında ufak tefek işaretlerde gönderir. Saatlerde bulunan bu işaretler aslında her dakika yanınızdadır. Zaman dilimlerine gizlenen manalara yönelmeden önce dilerseniz sizlere saat ritüeli hakkında biraz bilgi verelim. Saat ritüeli kimin tarafından keşfedildiği bilinmese de çok uzun zamandır tamamen eğlence amacıyla kullanılan bir gelenektir. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 23.23’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 23.22 ise ve 1 dakika sonra 23.23 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 23.23’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 23.23 saat anlamı var.