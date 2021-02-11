23.23 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşkın gizemli girdabı içerisinde kaybolduğunuz gece saatlerinde tesadüfen yakınınızda bulunan saate göz attığınız olmuştur. Uykunun yavaş yavaş bedeninize girmeye başladığı o saatlerde göz kapaklarınız istemsizce kapanır. İki arada bir derede saate baktığınızda 23.23’ü görüyorsanız evren aracılığıyla sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği bir şeyler olduğunu bilmelisiniz. Peki 23.23 çift saat anlamı nedir? 23.23 saat anlamı ne ifade eder?
Aşık olduğunuzda öfke, kızgınlık, kırgınlık, mutluluk ve hormonlar devreye girer. “Aşk delilik halidir” cümlesinden hareket ederek aslında hiçbir mantığının olmadığı bu duygusallık döngüsünde size saat ritüeli ile yol göstermek istiyoruz. Başlamış olan ilişkiniz ya da yeni başlayacak olan ilişkilerinizde zaman dilimleri çoğu zaman karanlık yolunuzu aydınlatır. Sevip de söylemeyen, özleyip kavuşamayanlar çoğu zaman karşı tarafın fikirlerini merak eder. Bu durumda karşınızdaki kişinin zihnini okumak isterseniz. Hiçbirimizin böyle bir yeteneği olmadığına göre saat ritüelinden yardım almanız iyi bir alternatif olacaktır. Saat ritüeli üzerinden sizin dileklerinizin cevabı olarak evrenin birkaç mesaj gönderiyor. Sizin tek yapmanız gereken ise yönlendirilen bu mesajları anlamak ve kabul etmektir.
Evren dilekleriniz konusunda sizlere yardımcı olurken aslında ufak tefek işaretlerde gönderir. Saatlerde bulunan bu işaretler aslında her dakika yanınızdadır. Zaman dilimlerine gizlenen manalara yönelmeden önce dilerseniz sizlere saat ritüeli hakkında biraz bilgi verelim. Saat ritüeli kimin tarafından keşfedildiği bilinmese de çok uzun zamandır tamamen eğlence amacıyla kullanılan bir gelenektir. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 23.23’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 23.22 ise ve 1 dakika sonra 23.23 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 23.23’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 23.23 saat anlamı var.
23.23 saat anlamı genel itibariyle sevdiğiniz kişinin size olan hislerini, duygu ve düşüncelerini anlatır. Bu saat dilimine denk geldiyseniz karşınızdaki kişinin size derin ve yoğun duygular hissettiğini bilmelisiniz. Hatta bu yoğunlukla size özel ve tek hissettirecek jestlerde bulunacağını bilmelisiniz. Bunun dışında 23.23 saat anlamı hayatınızdaki kişinin ilişkiniz için daha ciddi adımlar atacağını söyler. Evlilik teklifi için bütün hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz. Çünkü ailelerin tanışmasıyla beraber çok kısa bir zaman içinde sizlere bu soru sorulacak.
Çift saat anlamı dışında 23.23 zaman dilimine özel olarak ters saatlerin manası merak edilir. 23.32 saat anlamı sevdiğiniz kişinin size aşık olduğunu gösterir. Küçük bir hoşlanma ile başlayan ilişkiniz içerisinde artık hoşlandığınız kişinin somut adımlarını göreceksiniz. Eğer ilişkinizin şartlarını sağlıklı bir şekilde oluşturabilirseniz her şeyin yolunda gideceğinden emin olun.
23.23 zaman dilimi içerisinde rakamlarının da ayrı ayrı enerjisini barındırır. 23.23 rakamı içerisinde 2-3-23 ve toplamı olacak şekilde 46 sayılarının enerjisini taşır. İki rakamı birlikte çalışmayı, inançları ve sorumlulukları sembolize ede. Manevi yönlerinizi yükselmeye başladığını bilmelisiniz. Naiflikle birlikte atacağınız şefkat adımları hayatınızın yeni bir yöne evrilmesini sağlayacak. Üç rakamı ise gelişim, hayalperestlik ve umut durumlarını anlatır. Yaratıcı yönünüz güçlenecek ve siz yeni bir oluşum için kendinizden emin olarak hareket edeceksiniz. Yirmi üç sayısı sizlere denge ve anlayış öğüdü verir. Maddi anlamda işlerinizin yolunda gittiğini ve sürpriz bir biçimde bolluk, berekete gireceğiz dönem çok yakınınızda. Fakat harcamalarınız konusunda bir denge içerisinde olmalısınız. Kendi ve çevrenizin ihtiyaçlarını baz alarak anlayışlı ve dikkatli davranmalısınız. Kırk altı rakamı ise, üst seviyede bağımsızlık göstergesidir. Özgür ruhunuz artık açığa çıkmış durumdadır. Bu nedenle hareketi ve seçim özgürlüğünü seven tavrınızı hayatınızın her noktasına adapte edeceksiniz. Verdiğiniz kararlarda sizi yönlendirmek isteyen kişilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Odaklanma yeteneğiniz ile belirlediğiniz hedeflere ulaşma ihtimalinizi es geçmeyin.
23.23 zaman diliminin bir yansıması olarak “Le Diable” tarot kartı sizlere eşlik eder. Bu kartla birlikte yoğun, derin ve romantik aşkın simgesi ve keşfedilmemiş olan zevklerin açığa çıkmaya başladığını bilmelisiniz. Eğer aşkın içerisindeki gölgelere boyun eğerseniz aşkın yoğun aydınlığını ve sıcaklığını doya doya yaşayamazsınız. Bu sebeple merak dürtünüzü dengede tutan maddi ve manevi dürtülerinizi ayırt etmelisiniz. Bu ayırt etme esnasında dengelemeyi unutmamalısınız. Aksi durumlarda ilişkiniz içerisinde kontrol sağlamakta zorlanabilirsiniz.
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