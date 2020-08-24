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23 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye'de kim elendi? Sedat Tuncer kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 00:21 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 2020'nin ilk eleme akşamı bugün gerçekleşti. İlk haftanın eleme adayları belli oldu ve adaylar yemek yarışlarını tamamladı. 6 eleme adayı arasında ilk üç kişi eleme potasından kurtuldu. Jüri, Sedat ve Esra arasında seçim yaparak Sedat'ın elenmesine karar verdi.

23 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye'de kim elendi? Sedat Tuncer kimdir?

Masterchef 2020'de ilk eleme akşamında 6 aday eleme adayı oldu. Masterchef Türkiye'de Tanya kaptanlığındaki mavi takım Ayyüce kaptanlığındaki mavi takımla karşı karşıya geldi. Jürideki şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirilen yemekler sonrasında her iki takımda eleme adaylarını açıkladı. 6 kişi Masterchef'te kalma mücadelesi verdi. Bu isimlerden 3'ü eleme potasından kendini kurtardı.

Eleme akşamına iki yakın arkadaş olan Duygu ve Ayyüce'nin kavgası damga vurdu. MasterChef Türkiye yeni bölümde altı eleme adayı arasında eleme oynandı. Aralarından su sızmayan Duygu ile Ayyüce'nin arası oylama sırasında açılmıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef eleme adayları şu şekilde:

Ayyüce - Kırmızı takım
Duygu - Kırmızı takım
Sedat - Kırmızı takım
Celal - Kırmızı takım
Esra - Mavi takım
Eray - Mavi takım

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te Eray, Ayyüce ve Duygu eleme potasından çıkan isimler oldu. Sedat, Celal ve Esra arasında eleme oyunu gerçekleşmektedir. MasterChef eleme adaylarından Celal potadan kurtulan ilk isim oldu. Jüri Sedat ve Esra arasında seçim yaparak Sedat'ın elenmesine karar verdi.

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MASTERCHEF SEDAT TUNCER KİMDİR?

Sedat Tuncer, 21 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Kastamonu’nun Ağlı ilçesinin Alınca köyünden olan Sedat Tuncer, Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden 2006 yılında mezun oldu.

Lise eğitimine devam ederken Aska Sun Queen beach Otel ve Divan Kalamış Brasserie’de staja başlamış; ardından Leonarda Da Vinci programına katılarak 550 öğrenci arasında ilk 13 girmeyi başarmış ve Fransanın Larochelle bölgesindeki LYcee de Hotel’de eğitim alarak 4 ay Paris Disneyland California Grill’de mutfak bölümünde çalışarak stajını tamamladı.

Sedat Tuncer, liseden mezun olmasının akabinde, Kuleli Askeri Lisesi’nin mutfağında aşçı olarak işe başlamış, sonrasında üniversite eğitimi almaya başlayacağı için işi bırakmak zorunda kaldı.

İTÜ Yiyecek ve İçecek işletmeciliği bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra, Sushico’da, Le Pain Qutidien ve Hyatt Regency otellerinde aşçı olarak çalıştı.

Bu dönemde hayatında yeni bir başlangıç yapan Sedat Tuncer, J1 ile Amerika yolculuğuna başlamış; orada Michigan Mackinac Island’da, ardından dünyanın en iyi tarihi oteli olan The Grand Hotel’in mutfak bölümünde çalışmalarına devam etti.

Sedat Tuncer, ardından, Utah Park City bölgesindeki The Canyons Oteli’nin Farm organik Restoranın mutfak bölümünde çalışmaya başlamış ve bu arada yine aynı bölgedeki The Yarrow Otel’de ikinci işi olan bellboy olarak çalıştı.

2012’de Türk Hava Yolları Do&Co Catering firmasında Flyingchef ( Uçan Aşçı ) olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda şirkette eğitmen olarak yer alan Sedat Tuncer, aynı zamanda takım liderliği de yapmaktadır.

Çevresindekilerin Masterchef’e katılması konusundaki ısrarları üzerine başvuru yapma konusunda cesaretlenen ve hayalini kurduğu yarışmaya kabul alan Sedat Tuncer, hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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