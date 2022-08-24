23 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz gün televizyonda birbirinden farklı ve iddialı yapımlar yer aldı. MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel gibi yapımların ekrana gelmesinin arasından hangilerinin reytinglerde üst sıralarda yer aldığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 23 Ağustos reyting sonuçları...

23 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

23 Ağustos reyting sonuçları merak konusu oldu. MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel gibi yapımların yayınlandığı 23 Ağustos Salı akşamının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Senden Daha Güzel”, 3. sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber” 3. sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN 22 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Tekrarı yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.



