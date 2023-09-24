23 Eylül reyting sonuçlarıaçıklandı! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ya Çok Seversen, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 23 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 23 Eylül Cumartesi gününün reyting sonuçları...

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

23 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinde birinci sırada TRT1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer alırken, ikinci sırada Atv’de yayınlanan Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı dizisinin özet bölümü yer aldı.

AB'de ise reytinglerin ilk sırasında Gönül Dağı dizisi, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı dizisinin özeti yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (16 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

16 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Kardeşlerim”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Kardeşlerim” yer aldı.



