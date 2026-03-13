23. gün iftar menüsü: Çorbadan tatlıya sofranız hazır!

Ramazan ayının 23. günü sofralarınızı şenlendirecek iftar menüsü hazır. İftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 tepeleme yemek kaşığı un
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Üzeri için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın
Unu azar azar ekleyip kısık ateşte yakmadan kavurun
Sıcak tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip topaklanmaması için çırpıcıyla karıştırın
Çorbayı tuz ve karabiber ile tatlandırın, isteğe bağlı baharat ekleyin
Ayrı bir tavada tereyağını eritin, kuru naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın
Çorbayı kaselere alın, naneli tereyağını üzerine gezdirip servis edin.
Sebzeler için:
2 adet patates
2 adet kabak
2 adet patlıcan
1 adet havuç
2 su bardağı haşlanmış bezelye
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Köftesi için:
200 gram kıyma
1 adet küçük yumurta
1/2 adet rendelenmiş soğan
1 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kimyon
1 avuç doğranmış maydanoz
Tuz
Sosu için:
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı kekik
2 su bardağı su
Tuz
Kıyma, yumurta, soğan, ekmek kırıntısı, baharatlar ve maydanozu yoğurup ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın
Patates, kabak, patlıcan ve havucu küp küp doğrayın, zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın
Sebze ve köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip 200°C’de hafif kızarana kadar pişirin
Fırından çıkan sebzeleri ve köfteleri karıştırıp bezelye ile bir fırın kabına aktarın
Sos malzemelerini karıştırıp sebze ve köftelerin üzerine dökün, 200°C’de 20 dakika daha pişirin
Sıcak servis edin.
2 su bardağı pilavlık pirinç
3 su bardağı sıcak su (isteğe göre tavuk suyu)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı arpa şehriye
1,5 çay kaşığı tuz
Pirinci yıkayıp süzün
Zeytinyağı ve tereyağını tencerede ısıtın, arpa şehriyeyi ekleyip altın sarısı olana kadar kavurun
Pirinci ekleyip 3-4 dakika kavurun, tuzu ilave edin
Kaynar suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Yüksek ateşte 3-4 dakika, orta ateşte 3-4 dakika, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin
Ocaktan aldıktan sonra 20 dakika demlenmeye bırakın.
400 gram küçük mantar
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tuz, karabiber, toz kırmızı biber
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı tereyağı
Sos için:
200 gram krema veya süzme yoğurt
2 yemek kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
2-3 damla limon suyu
Tuz, karabiber
1 yemek kaşığı kıyılmış frenk soğanı veya maydanoz
Sos malzemelerini karıştırıp buzdolabına alın
Mantarları temizleyip saplarını kesin, soğanı yarım ay doğrayın
Zeytinyağında mantarları soteleyin, tereyağı, soğan ve sarımsağı ekleyip 5 dakika sotelemeye devam edin
Baharat ve maydanozu ekleyip karıştırın
Sıcak mantarın üzerine sosu gezdirerek servis edin.
Şerbet için:
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
3-4 damla limon suyu
1/2 su bardağı pekmez
Hamur için:
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı tahin
1 yemek kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
1/2 paket vanilya
3 su bardağı un
1 su bardağı çekilmiş ceviz
Şerbeti için su, şeker ve limon suyunu kaynatıp soğumaya bırakın
Hamur için tereyağı, tahin ve sütü karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yoğurun
Cevizleri hamura ekleyip karıştırın, yağlanmış fırın kabına yayın ve çatal ile çizikler atın
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri hafif renk alana kadar pişirin
Fırından çıkar çıkmaz pekmezli şerbeti dökün, tatlı servise hazır.
