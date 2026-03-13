23. gün iftar menüsü: Çorbadan tatlıya sofranız hazır!

Ramazan ayının 23. günü sofralarınızı şenlendirecek iftar menüsü hazır. İftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

UN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 tepeleme yemek kaşığı un

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın

Unu azar azar ekleyip kısık ateşte yakmadan kavurun

Sıcak tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip topaklanmaması için çırpıcıyla karıştırın

Çorbayı tuz ve karabiber ile tatlandırın, isteğe bağlı baharat ekleyin

Ayrı bir tavada tereyağını eritin, kuru naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın

Çorbayı kaselere alın, naneli tereyağını üzerine gezdirip servis edin.

KÖFTELİ TÜRLÜ TARİFİ

Sebzeler için:

2 adet patates

2 adet kabak

2 adet patlıcan

1 adet havuç

2 su bardağı haşlanmış bezelye

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Köftesi için:

200 gram kıyma

1 adet küçük yumurta

1/2 adet rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 avuç doğranmış maydanoz

Tuz

Sosu için:

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

2 su bardağı su

Tuz

Yapılışı:

Kıyma, yumurta, soğan, ekmek kırıntısı, baharatlar ve maydanozu yoğurup ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın

Patates, kabak, patlıcan ve havucu küp küp doğrayın, zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın

Sebze ve köfteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip 200°C’de hafif kızarana kadar pişirin

Fırından çıkan sebzeleri ve köfteleri karıştırıp bezelye ile bir fırın kabına aktarın

Sos malzemelerini karıştırıp sebze ve köftelerin üzerine dökün, 200°C’de 20 dakika daha pişirin

Sıcak servis edin.

TEREYAĞLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı pilavlık pirinç

3 su bardağı sıcak su (isteğe göre tavuk suyu)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Pirinci yıkayıp süzün

Zeytinyağı ve tereyağını tencerede ısıtın, arpa şehriyeyi ekleyip altın sarısı olana kadar kavurun

Pirinci ekleyip 3-4 dakika kavurun, tuzu ilave edin

Kaynar suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Yüksek ateşte 3-4 dakika, orta ateşte 3-4 dakika, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin

Ocaktan aldıktan sonra 20 dakika demlenmeye bırakın.

SARIMSAK SOSLU MANTAR TARİFİ

Malzemeler:

400 gram küçük mantar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

Sos için:

200 gram krema veya süzme yoğurt

2 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

2-3 damla limon suyu

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı kıyılmış frenk soğanı veya maydanoz

Yapılışı:

Sos malzemelerini karıştırıp buzdolabına alın

Mantarları temizleyip saplarını kesin, soğanı yarım ay doğrayın

Zeytinyağında mantarları soteleyin, tereyağı, soğan ve sarımsağı ekleyip 5 dakika sotelemeye devam edin

Baharat ve maydanozu ekleyip karıştırın

Sıcak mantarın üzerine sosu gezdirerek servis edin.

KAYSERİ NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

1/2 su bardağı pekmez

Hamur için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1/2 paket vanilya

3 su bardağı un

1 su bardağı çekilmiş ceviz

Yapılışı:

Şerbeti için su, şeker ve limon suyunu kaynatıp soğumaya bırakın

Hamur için tereyağı, tahin ve sütü karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yoğurun

Cevizleri hamura ekleyip karıştırın, yağlanmış fırın kabına yayın ve çatal ile çizikler atın

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri hafif renk alana kadar pişirin

Fırından çıkar çıkmaz pekmezli şerbeti dökün, tatlı servise hazır.

AFİYET OLSUN!