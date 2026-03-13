YEMEK

Baklava ustaları açıkladı: Bu hata baklavayı hamur yapıyor

Türk mutfağında bayramların baş tacı olan baklava, yapımı kadar şerbetleme aşamasıyla da büyük bir ustalık gerektiriyor. Binbir emekle açılan kat kat yufkaların fırından çıktıktan sonraki süreci baklavanın kaderini belirliyor. Fırından çıktıktan sonra şerbetlenen baklavanın üzeri kapatılır mı? Şeflerden ezber bozan yanıt geldi. İşte detaylar.

Gökçen Kökden

Birçok mutfak meraklısı, şerbeti daha iyi çekmesi ya da sıcak kalması düşüncesiyle tepsiyi kapatma hatasına düşüyor. Ancak baklava ustalarına göre bu hamle, emeğinizin çöpe gitmesine neden olabilir. Şerbet döküldükten sonra tepsinin üzerini kapatmak, tepsi içinde buharlaşmaya neden olur. Oluşan bu nem, baklavanın o kendine has çıtırlığını kaybetmesine ve kısa sürede hamurlaşmasına yol açar.

ÇITIR BAKLAVANIN ALTIN KURALI: HAVALANDIRMA

Baklavanın iç dokusunun yumuşak, dış katmanlarının ise cam gibi kırılgan olması için şerbetleme sonrası tepsiyi açık bırakmak hayati önem taşıyor. Oda sıcaklığında, hava alarak soğuyan baklava, şerbeti ağır ağır çekerken katmanlar arasındaki hava boşluklarını korur. Böylece ısırma anında o meşhur "hışırtı" sesi kaybolmaz.

USTALARDAN 3 KRİTİK İPUCU

Sadece üstünü açık bırakmak yetmez; mükemmel sonuç için şu detaylara da dikkat edilmeli:

Isı dengesi: En yaygın yöntem, baklavanın sıcak, şerbetin ise ılık (parmağı yakmayacak ısıda) olmasıdır. Fırından çıkan baklava yaklaşık 5 dakika ilk sıcağını attıktan sonra şerbet verilmelidir.

Şerbetin kıvamı: Akışkan bir şerbet baklavayı yumuşatır. Şerbetin "ağır" yani hafif ağdalı bir kıvamda olması çıtırlığı destekler.

Dinlendirme süresi: Şerbetlenen baklava en az 3-4 saat, ideali ise bir gece boyunca oda sıcaklığında üstü açık şekilde dinlendirilmelidir.

