Anadolu'nun kolası: Kökü Fırat nehrinden geliyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Osmanlı mutfağının köklü lezzetlerinden meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi. Sindirimi kolaylaştırıcı özelliği ve kendine has aromasıyla bilinen geleneksel içecek, kış aylarına denk gelen Ramazan’da da büyük ilgi görürken kentte iftar saatine doğru hemen her köşe başında satılıyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağında olan Gaziantep'te meyan şerbeti sindirimi kolaylaştırıcı özelliğiyle Ramazan ayında da rağbet görüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle de yaz aylarında bolca tüketilen meyan şerbeti, Ramazan ayı kış aylarına denk gelmesine rağmen iftar sofralarında bulunduruluyor.

Kendine has aroma, tadı ve lezzetiyle sağlık açısından pek çok faydası bulanan meyan şerbeti, iftara doğru Gaziantep'te hemen her köşe başında satılıyor.

İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ İÇECEKLERİ ARASINDA

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis Diyarbakır ve Mardin gibi İllerde yetişen ve şerbet olarak hazırlanan meyan şerbeti, Ramazan ayında büyük bir ilgi görüyor.

Susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında bulunuyor.

HAZIRLANMASI SAATLER SÜRÜYOR

Meyan şerbetinin zorlu yolculuğu sabahın erken saatlerinden itibaren başlarken, meyan bitkisi dev kazan ve ahşap haznelere dolduruluyor, üzerine ise buz bırakılarak damla damla akıtılıyor ve şerbet kıvamına getiriliyor. Bol buzla demlenerek şerbet haline getirilen ve daha sonrada poşet ya da şişelere konularak satılan meyan şerbeti, iftar saatine dakikalar kala meyan şerbeti satılan iş yerlerinin yolunu tutuyor.

"DOĞAL KOLA"

Doğal yollarla elde edilmesi ve koyu rengi nedeniyle halk arasında "doğal kola" olarak bilinen meyan şerbetinin litresi 50TL'ye satılıyor. Suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşan ve uygun fiyatıyla her kesime hitap eden meyan şerbeti, iftara davet edilen misafirler tarafından hediye olarak da götürülüyor.

"MEYAN ŞERBETİ BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR"

Meyan şerbetinin sağlığa faydalarından bahseden Gezer, "Ramazan geldiği zaman vatandaşlar, meyan şerbetini sofralarından eksik etmez. Meyan şerbeti mideyi rahatlatır, mide ilaçlarının yüzde 70'inde vardır. Börek taşlarına, idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelmesiyle bilinir. Meyan şerbetinin Ramazan aylarında apayrı bir özelliği var. Yaz aylarından ziyade Ramazan ayında daha çok talep görüyor. Meyan kökü, Karkamış ilçesi Fırat nehri kenarından geliyor fakat Batman, Şırnak, Birecik ve Hatay'da da var. Genellikle bizler sulak yerin meyanını tercih ediyoruz. Çünkü sulak arazilerde yetişen meyan daha tatlı olur, lezzetli olur. Vatandaşlar doğal olduğu için yoğun ilgi gösteriyor. Benim ürettiğim şerbet tansiyon yapmaz. Şerbeti hazırlarken meyan dışında sadece tarçın kullanıyoruz. Başka bir şey yok. Teknelerin içine meyanı koyuyoruz, üzerine buz atıyoruz ardından devir daim ederek bir çay nasıl demlenirse, meyan şerbetini de aynı şekilde demliyoruz. Ondan sonra paketleme işleminden geçiriyoruz ve gelen müşterilerimizde ikram ediyoruz" dedi.

"MİDEYE İYİ GELMESİYLE BİLİNİYOR, AĞRILARINI GİDERİYOR"

Meyan şerbetini sofralarından eksik etmediklerini, iftarda ve sahurda düzenli olarak tükettiklerini söyleyen vatandaşlardan Murat Kaya, "Meyan şerbeti yaz-kış içtiğimiz bir içecektir. Özellikle yazın daha çok içiyoruz. Sahurda ve iftarlarda muhakkak sofralarımızda bulunduruyoruz. Çok güzel bir içecek. Mideye iyi gelmesiyle biliniyor, ağrılarını gideriyor. Böbrek taşlarına çok faydası var. Düzenli olarak içiyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
