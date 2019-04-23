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23 Nisan anonsları gülümsetti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 20:32 | Son Güncelleme

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'daki anonslar gün boyunca çocuklar tarafından yapıldı. İZBAN'da çalışan personelin çocukları tarafından yapılan anonsları duyan yolcular, önce şaşırdı ardından ise gülümsedi.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında şehir için toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da, yolcuları uyarmak için yapılan anonslar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar tarafından yapıldı.

İZBAN'da makinist olarak çalışan Mehmet Şerif Gülses'in 3 yaşındaki oğlu Yağız Gülses, Halkla İlişkiler Uzmanı Gökhan Kuran'ın oğlu, 4 yaşındaki Kaan Kuran, makinist İbrahim Çevirgen'in 9 yaşındaki oğlu Zafer Ateş Çevirgen, araç bakım teknikeri Berkant Arda'nın kızları Ada Duru (7) ile Alya Deniz (3) anons yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, tren istasyonlarında, "Sayın yolcularımız, çıkışta kartınızı artı para cihazlarına okutmayı unutmayınız", "Sayın yolcularımız, kapılar kapatılırken trene binmeye çalışmayınız", "Sayın yolcularımız, iniş ve binişlerde peron ile tren arasındaki boşluklara dikkat ediniz" gibi uyarı anonsları yapan çocukların sesini duyan yolcular, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstasyonlarda bekleyen vatandaşlar, çocukların anons yaptığını duyunca, gülümsedi.

(DHA)

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