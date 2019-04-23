23 Nisan anonsları gülümsetti

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında şehir için toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da, yolcuları uyarmak için yapılan anonslar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar tarafından yapıldı.
İZBAN'da makinist olarak çalışan Mehmet Şerif Gülses'in 3 yaşındaki oğlu Yağız Gülses, Halkla İlişkiler Uzmanı Gökhan Kuran'ın oğlu, 4 yaşındaki Kaan Kuran, makinist İbrahim Çevirgen'in 9 yaşındaki oğlu Zafer Ateş Çevirgen, araç bakım teknikeri Berkant Arda'nın kızları Ada Duru (7) ile Alya Deniz (3) anons yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, tren istasyonlarında, "Sayın yolcularımız, çıkışta kartınızı artı para cihazlarına okutmayı unutmayınız", "Sayın yolcularımız, kapılar kapatılırken trene binmeye çalışmayınız", "Sayın yolcularımız, iniş ve binişlerde peron ile tren arasındaki boşluklara dikkat ediniz" gibi uyarı anonsları yapan çocukların sesini duyan yolcular, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstasyonlarda bekleyen vatandaşlar, çocukların anons yaptığını duyunca, gülümsedi.
(DHA)
Organik diye satıyorlar ama... Sakın almayın!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum