23 Nisan Mesajları (Resimli, Kısa, Uzun): 23 Nisan Bayramı kutlu olsun!

Bugün ulusumuz için tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Tam 99 yıl önce bugün Türkiye Büük Millet Meclisi açılmış ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinin olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu önemli günün kutlamasıdır. Bu özel ünün anlam ve önemini gerek çevreniz gerekse de çocuklar ile paylaşmak isterseniz sizin için derlediğimiz 23 Nisan mesajları listesinden faydalanabilirsiniz. 23 NİSAN MESAJLARI Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Bunlar da ilginizi çekebilir Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama... Camdan içeri bakınca fark ettiler! Alevleri gören itfaiyeyi aradı! İşin aslı çok farklı çıktı!

Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Yüce meclis, milletimiz için daima hayırlı ve verimli çalışmalara imza atmıştır. Muasır medeniyet hedefinin taşıyıcısı olan TBMM, Türkiye’nin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Dolayısıyla millet egemenliğinin tecelligahı TBMM, demokratik rejimimizin kalbidir. Tüm insanlığın ortak amacı olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Sevgi dolu yür?ğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Bugünün çocukları olarak, bir taraftan çocukluğunuzu yaşarken, diğer taraftan da, aileleriniz ve devletimiz tarafından sağlanan imkân ve fırsatların kıymetini bileceğinize, kendinizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için daha çok gayret göstereceğinize eminiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Meclisin açılış günü olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışı ile çocukların haklarını dünya gündemine taşımış, geleceğimiz olan çocuklara sevgisini en yüksek seviyede ispat etmiştir. Bugün bir kez daha bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini yaşamamızı sağlayan Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, birinci meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar! M. Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yüce meclis, milletimiz için daima hayırlı ve verimli çalışmalara imza atmıştır. Muasır medeniyet hedefinin taşıyıcısı olan TBMM, Türkiye'nin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Dolayısıyla millet egemenliğinin tecelligahı TBMM, demokratik rejimimizin kalbidir. Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun! 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Çocuklar hepinizi çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılarınız ve mutluluğunuzun daim olması, en büyük dileğimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.

Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. Tüm insanlığın ortak amacı olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevincini yaşamamızı sağlayan Türk Ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Çocuklar sizler, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize; ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. 23 Nisan 1920 ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş gününü Mustafa Kemal Atatürk bir bayram olarak kabul ederek, çocuklara gösterdiği değeri ve önemi, milletine duyduğu inancını ve sevgisini bir kez daha göstermiş bulunmaktadır.