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23 yıl önce kaybolmuştu! Çok önemli bir detaya ulaşıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

İrlanda’nın başkenti Dublin’de 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası ormanlık alanda bulundu.

23 yıl önce kaybolmuştu! Çok önemli bir detaya ulaşıldı

İrlanda’nın başkenti Dublin’de 23 yıl önce kaybolan Margaret Glennon’un kafatası kepçe operatörü tarafından ormanlık alanda bulundu. Annesini çok özlediğini belirten Glennon’un kızı Orla Gannon, “Her zaman çok mutlu bir insandı. Bütün aile onu çok özlüyoruz” ifadelerini kullandı.

"ASLA EVDEN YALNIZ BAŞINA ÇIKMAZDI"

Gannon, 22 Mayıs 1995’ten beri haber alamadıkları annesinin kafatasının bulunmasına ilişkin, "Çok üzülüyoruz. Asla evden yalnız başına dışarı çıkmazdı” ifadelerini kullandı.

Yapılan otopside Gannon’un ölüm nedeni belirlenemedi. Dedektif McCormack, vücudun kafatasından koptuğunu ve hayvanların vücudun parçalarını ormanlık alana götürmüş olabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kafatası kadın İRLANDA

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