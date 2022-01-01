2300 yılından gelen zaman yolcusu olduğunu iddia etti! 2022 yılında o tarihe dikkat çekti

Son dönemde sosyal medyada zaman yolculuğu en popüler konulardan biri haline geldi. ‘Timetravel’ etiketiyle paylaşım yapan kullanıcılar gelecekten günümüze ulaştıklarını dile getirerek pek çok konuda insanlığı bilgilendirdiklerini söylüyorlar. Sosyal medyada viral olan bir paylaşımda ‘aesthetictimewarper’ isimli kullanıcı 2300 yılından geldiğini öne sürerek 2022 senesinde insanlığı bekleyen durumlara dair açıklamalar yaptı. 2300 yılından geldiğini belirten kullanıcı 24 Mayıs 2022 tarihini söyledi ve dünyayı bekleyen ilginç bir durumu anlattı.

“GEZEGENİ İSTİLA EDECEKLER”

‘Aesthetictimewarper’ isimli zaman yolcusu 24 Mayıs 2022’de uzaylıların dünyaya ineceğini ve sonrasında insanlarla ilginç bir savaş başlatacaklarını öne sürdü. Zaman yolcusunun iddialarına göre, uzaylılar ve insanların iletişimi ilk olarak barışçıl başlayacak sonrasında ise ortaya anlaşmazlıklar çıkacak. Aradaki ilişkinin gerilmesi sonucunda iki grup arasında savaş başlayacak.

Uzaylıların dünyayı işgal edeceğini öne süren zaman yolcusu, iki grup arasındaki savaşın gelişmiş teknolojik cihazlarla yapılacağını belirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları iddialara inanırken bazıları ise kullanıcının sosyal medyada dikkat çekmek için bir hikaye oluşturduğunu belirtti.



