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24 Aralık reyting sonuçları! Reytinglerde birinici olan yapımlar…

25.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Aralık 2021 Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kaderimin Oyunu gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

24 Aralık reyting sonuçları! Reytinglerde birinici olan yapımlar…

24 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Show TV’de Aziz, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları reytinglerde üst sıraları zorladı.

24 ARALIK 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

24 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Atv’de izleyici ile buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Arka Sokaklar”, 3. sırada ise Star TV’de yayınlanan “Kaderimin Oyunu” dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada Show TV'de yayınlanan “Aziz” dizisi, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise “Kaderimin Oyunu” yer aldı.

24 Aralık reyting sonuçları! Reytinglerde birinici olan yapımlar…

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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