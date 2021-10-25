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24 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

25.10.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni bölümde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Potada yer alan Rabia Nur, Emre, Hasan, Pelin, Sergen ve Dilara hayallerine devam edebilmek için büyük mücadele sergiledi. Peki 24 Ekim'de MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti? İşte ayrıntılar...

24 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef'in yeni bölümde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan Rabia Nur, Emre, Hasan, Pelin, Sergen ve Dilara bu gecede büyük mücadele sergiledi. Yeni bölüm sonrası elenen isim ise merak konusu oldu. Peki 24 Ekim'de MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'nin 97. bölümünde potada bulunan 6 isim olan yarışmacılardan Sergen, Dilara, Emre, Rabia Nur, Pelin ve Hasan şeflerin ana ürün olarak belirlediği Ayva ile yemekler hazırladı. İlk etapta ayvayı en iyi şekilde kullanmış olan ve bu hafta elenmekten kurtulan üç isim sırasıyla Sergen, Hasan ve Dilara oldu.

İlk etapta ise diğer tabakların gerisinde kalmış olan Emre, Rabia Nur ve Pelin MasterChef Türkiye hayallerine devam edebilmek için mücadelesini sürdürdü. Yarışmacılardan daha sonra "Kadayıflı Karides" yapmalarını istendi.

Şeflerin tabağını Emre ve Pelin'den daha az beğendiği Rabia Masterchef Türkiye'ye veda etti. Emre ve Pelin ise bir hafta daha Masterchef'te kalmayı garantilemiş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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