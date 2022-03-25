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24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

25.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar haftanın beşinci gününde de internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. 24 Mart Perşembe akşamı Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova gibi diziler ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 24 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

24 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 24 Mart Perşembe akşamı Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 24 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

24 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mart Perşembe TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

24 Mart Perşembe akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

23 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total:

  1. Kuruluş Osman

  2. Survivor All Star

  3. Sadakatsiz

AB:

  1. Kuruluş

  2. Selçuk Tepeli ile Ana Haber

  3. Survivor

20+ABC1:

  1. Kuruluş Osman

  2. Survivor

  3. Selçuk Tepeli ile Ana Haber

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Camdaki Kız dizisi
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