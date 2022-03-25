24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

24 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 24 Mart Perşembe akşamı Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 24 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...
24 Mart Perşembe TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.
24 Mart Perşembe akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
Total:
Kuruluş Osman
Survivor All Star
AB:
Kuruluş
Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20+ABC1:
Kuruluş Osman
Survivor
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