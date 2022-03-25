24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

24 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 24 Mart Perşembe akşamı Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 24 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

24 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mart Perşembe TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

24 Mart Perşembe akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

23 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total:

Kuruluş Osman Survivor All Star Sadakatsiz

AB:

Kuruluş Selçuk Tepeli ile Ana Haber Survivor

20+ABC1: