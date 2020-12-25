24 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2021 kehanetleri ortaya çıktı! 2021 kehanetleri şaşırttı!

1996 yılında 85 yaşında ölmesine rağmen Baba Vanga’nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga, tuhaf iddiaları nedeniyle 'Balkanların Nostradamusu' lakabıyla anılıyor. 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden ve o dönemde kendisine geleceği görme yetisi verildiğini iddia eden Baba Vanga’nın kehanetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tanrı’dan çok nadir bir hediyenin verildiğini söyleyen Baba Vanga, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını, 11 Eylül olaylarını, 2001 saldırısını, Prenses Diana’nın ölümünü ve Çernobil felaketini bilmişti. Tahminlerinin yüzde 85’i doğru çıkan kahin, 2021 yılı içinde tahminde bulunmuştu. KORONAVİRÜSÜ BİLMİŞTİ Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kahini ziyaret eden 73 yaşındaki Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini iddia etmişti. Ünlü kahini ziyaret eden Robeva, "Onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarca’da, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım" demişti.

2021 KEHANETLERİ ORTAYA ÇIKTI Baba Vanga’nın 2021 yılına ilişkin ilk ön görüsü kanser hastalığına dair oldu. 21. yüzyılın başlarında insanlığın kanserden kurtulacağını iddia eden kahinin tahminleri Avrupa ekonomisinin düşeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e suikast girişiminde bulunulacağı yer aldı. Hatta aşırı İslamcıların Avrupa’da bir saldırı düzenleyeceğini de söyledi. İnsanlığın bilincinde büyük oranda değişim olacağını vurgulayan kahin, “Zor zamanlar gelecek. İnsanlar inançlarına göre bölünecek. İnsanlığın kaderini ve kaderini değiştirecek yıkıcı olaylara tanık oluyoruz." demişti. Petrolün önemini kaybedeceğinin altını çizen Bulgar kahin, petrol üretiminin duracağını ve dünyanın dinleneceğini de ifade etmişti. Hatta petrol üretimi durduğu için trenlerin güneş ışığı ile çalışacağını söylemişti. Dünyanın üç dev gücü olan ülkelerin birleşeceğini ve kırmızı para biriminin globalleşeceğini iddia etmişti. Hatta 2021 yılında bir ejderhanın gezegeni ele geçireceğini öne sürmüştü. 100, 5 ve 0 rakamlarını gördüğünü vurgulayan kahin tahminleriyle çoğu kişiyi şaşırtmayı başarmıştı. Önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kurulacağı ileri sürmüştü.