24 yıl sonra Antalya Körfez'de ortaya çıktı! Akdeniz iklim değiştiriyor

Antalya'da serbest dalış yapan Anıl Oğuz, Manavgat ilçesi Kızılot açıklarında Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun doğal türlerinden biri olan kelebek balığını (bannerfish) su altı kamerasıyla görüntüledi. Deniz akvaryumlarında da tercih edilen sarı, siyah ve beyaz renk kombinasyonlarından oluşan kelebek balığı (bannerfish), Antalya Körfezi'nde ilk kez 2002 yılında Konyaaltı falezlerinin başlangıcında tespit edilmiş. Su altı kamerasına tek başına yansıyan balığın, normalde eş ya da sürü halinde yaşadığını belirten Oğuz, popülasyonun artması halinde ilerleyen dönemlerde bu balıkların sürüler halinde görüntülenebileceğini söyledi. Kızıldeniz'de yaptığı dalışlarda bu balıkla daha önce karşılaştığını ifade eden Oğuz, "Manavgat Kızılot bölgesinde serbest dalış yaptığım sırada, ülkemizde çok fazla karşılaşılmayan kelebek balığı (bannerfish) adlı bir balıkla karşılaştım. Daha önce Kızıldeniz'de yaptığım dalışlarda karşılaştığım bir türdü. Ancak ülkemizde yıllardır dalış yapmama rağmen su altında hiç karşılaşmamıştım" dedi.

"GÖRSELLİĞİ GÜZEL BİR BALIK"

Balığın oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip olduğunu belirten Oğuz, su altında bu tür balıklarla karşılaşmanın dalış yapanlar için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Oğuz, "Bannerfish balıkları görselliği güzel olan balıklar. Su altında bu balıklarla karşılaşmak sanırım çoğu dalıcının hayalidir. Eğer Antalya'da popülasyonu istediğimiz şekilde artarsa balıkların ilerleyen dönemlerde oluşturacağı görüntünün bir görsel şölen olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntülediği balığın tek başına olduğunu, türün normalde eş ya da sürü halinde hareket ettiğini ifade etti. Daha önce Kızıldeniz'de yaptığı dalışlarda bu balıkları sürü halinde de görüntülediğini aktardı.

"24 YIL SONRA MANAVGAT AÇIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balığın Antalya Körfezi'nde ilk kez 2002 yılında kendileri tarafından tespit edildiğini ifade etti. Gökoğlu, "Bu balık 2002 yılında ilk kez Antalya Körfezi'nde Konyaaltı falezlerinin başlangıcında bulundu. 2002 yılında biz tespit ettik. Aradan geçen epey bir zaman sonra bu balık ikinci kez Lübnan kıyılarında tespit edildi. Daha sonra birkaç noktada da bu tür görüldü. Şimdi Manavgat Kızılot açıklarında serbest dalış yapan bir balıkçı tarafından görüntülendi." dedi.

"AKDENİZ'DE BU TÜR RENKLİ BALIKLARI DAHA SIK GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Balığın, Kelebek balıkları olarak adlandırılan Chaetodontidae familyasına ait olduğunu kaydeden Gökoğlu, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun doğal balıklarından biri olduğunu söyledi. Türün özellikle renkli görüntüsü nedeniyle deniz akvaryumlarında da tercih edildiğini belirterek, balığın henüz büyük bir popülasyon oluşturmadığını ancak farklı noktalarda görülmesinin önemli olduğunu aktardı.

Gökoğlu, "2002 yılından bu yana bu balık birkaç noktada tespit edildi. Artık Akdeniz'e girdiği ve yerleşmeye başladığının işaretleridir bunlar. Diğer balıklar gibi Kızıldeniz yolu üzerinden Akdeniz'e geçtiğini yazmıştık. Kızıldeniz yolunu kullanarak Akdeniz'e geçen bir balık türü bu. Gittikçe tropikalleşiyor. Bundan sonra Akdeniz'de bu tür renkli balıkları daha sık görmeye başlayacağız" diye konuştu.

"BU BALIKLARI GÖRENLER DOKUNMASIN"

Antalya Körfezi'nde Kızıldeniz kökenli türleri yakından takip ettiklerini ifade eden Gökoğlu, vatandaşlardan bu tür balıkları gördüklerinde dokunmamalarını ve kendilerine bildirmelerini istedi. Gökoğlu, "Bu balıkları görenler dokunmasın, bize bildirsinler. Biz zaten bilim camiasına bildiriyor ve takip ediyoruz. Şu anda Antalya Körfezi'ni sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Körfezde kaç tane Kızıldeniz türü var tek tek biliyoruz. Bize ulaştırdıkları zaman takip açısından hem Akdeniz hem de bilimsel anlamda katkı sağlamış olurlar" şeklinde konuştu.