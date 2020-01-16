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  4. 24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun en sevilen projelerinden “Sahnede Bir Ömür” söyleşilerinin yeni yıldaki ilk konuğu usta oyuncu Ulvi Alacakaptan oldu.

İstanbul (DHA)- Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun en sevilen projelerinden “Sahnede Bir Ömür” söyleşilerinin yeni yıldaki ilk konuğu usta oyuncu Ulvi Alacakaptan oldu. Usta oyuncu, tiyatrocu olmak isteyen gençlere, “Bunun için çok büyük bir kültüre sahip olmalısınız. Sadece tiyatroyu değil; resmi, coğrafyayı, tarihi de bilmelisiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi Koordinatörü İlknur Demir’in yaptığı “Sahnede Bir Ömür” söyleşi programına Tiyatro Akademisi öğrencileri, eğitmenleri ve tiyatroseverler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ULVİ ALACAKAPTAN: “MESLEKTE 50. YILIM”

Tiyatroya 7 yaşında başladığını belirten Alacakaptan, “Sahneye ilk kez ilkokul ikinci sınıfta çıktım. 1969’da Dostlar Tiyatrosu’nun ilanı üzerine sınava girdim ve kazandım. Orada iki yıl boyunca çok sıkı bir tiyatro eğitimi aldım” dedi.

Usta oyuncu, tiyatrocu olmak isteyen gençlere, “Bunun için çok büyük bir kültüre sahip olmalısınız. Sadece tiyatroyu değil; resmi, coğrafyayı, tarihi de bilmelisiniz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇOK SEYREDİN, ÇOK OKUYUN”

Alacakaptan, bir öğrencinin, “Bizim gibi tiyatrosever gençlere verebileceğiniz bir nasihat var mı?” sorusuna, “Sevmeye devam edin” şeklinde cevap verdi. Alacakaptan şöyle konuştu: “Çok seyredin, çok okuyun, dünyadaki her şey sizi ilgilendirsin, her konudan haberiniz olsun.”

SAHNEDE AYNI POZU VERDİLER…

Programın sürpriz anlarından biri de Başakşehir Müzik Akademisi eğitmenlerinden Vildan Şenyer’in Alacakaptan’la buluşmasıydı. 24 yıl önce Bahçelievler Kültür Merkezi’ndeki yılsonu gösterisinde Alacakaptan’la tanıştığını ifade eden Şenyer, “Hocamız o gün bizim gösterimize sunuculuk yapmak için gelmişti” diye konuştu.

Şenyer, Alacakaptan’a 24 yıl önceki fotoğrafı gösterdi. İkili, sahnede tekrar aynı pozu vermesi konuklardan büyük alkış topladı. Alacakaptan’ın seyircilerin sorularını da yanıtladığı program, hediye tablo takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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