240 farklı siber saldırıya karşı koruma sağlayabiliyor

Şirketin şu an için Dünya genelinde 18.000 kadar çalışanı da bulunuyor. Bu çalışan sayısı, Dünyanın tüm şirketlerinde Huawei cep telefonlarının satılabilmesi için çaba harcıyor. Şirketin ana yerleşkesindeki çalışan sayısının ise 10 bin olduğu söyleniyor.
Huawei’nin Siber Güvenlik Birimi Müdürü Wang Jin; üretim yaptıkları fabrikaları gazetecilere açtıktan sonra, güvenlik konusunda bazı konuşmalar yaptı. Şu an için cep telefonlarına yapılabilecek 240 farklı saldırıya karşı sertifikalarının olduğunu ifade etti.
Bilindiği üzere Huawei; hem Apple’ın hem de Samsung’un en büyük rakibi ve bu nedenle çok sık siber saldırıya uğrama ihtimali ile karşı karşıya kalıyor.
Wang Jin, çok hızlı bir şekilde bu siber saldırılara cevap verebilmek için büyük sistemler kurduklarını ifade etti. Şu an için Huawei, siber güvenlik sistemleri açabilecek hiçbir gücün olmadığını da sözlerine ekledi. Sizce de Huawei, siber saldırılara karşı yeterli bir güvenlik sağlayabiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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