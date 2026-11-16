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25 metrelik salya: Tüm denizi kapladı! "Ağlarımız yapışkan içinde"

Gemlik Körfezi'nde su altı dalış ekibi tarafından 5 ila 30 metre derinlikler arasında yeniden müsilaj (deniz salyası) görüntülenirken, bölgedeki balıkçılar müsilajın ağlarına ve teknelerin motorlarına zarar verdiğini söyledi.

25 metrelik salya: Tüm denizi kapladı! "Ağlarımız yapışkan içinde"
Çiğdem Berfin Sevinç

Gemlik Narlı ile Kapaklı arasında gerçekleştirilen dalışta müsilajın varlığı belgelenirken, 5 metrede başlayan müsilajın 30 metreye kadar indiği ve özellikle 10 metreden sonra yoğunlaştığı kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, görüntüleri kaydeden Mavi Keyif Dalış Merkezi Eğitmeni Hikmet Orakçı ve ekibine teşekkür etti.

25 metrelik salya: Tüm denizi kapladı! "Ağlarımız yapışkan içinde" 1

"AĞLARIMIZ YAPIŞKAN İÇİNDE, BALIK VURMUYOR"

Körfezde yeniden başlayan müsilaj istilasının balıkçları çok zor durumda bıraktığını ifade eden Dalarel, şunları söyledi:

"Gemlik Körfezi'nde tekrar müsilaj başladı, ağ atamıyoruz, ağlarımız yapışkan içinde, balık vurmuyor, ağları zor alıyoruz. 10 ila 20 metre derinlikte görülen müsilaj kabusu balıkçıları zor durumda bırakıyor. Büyük zarara yol açıyor. Ağlarımız bulanıyor ve tekne motorlarına da zarar veriyor. Ağ çekme makaraları büyük zarar görüyor. Gemlik Körfezi yine müsilaj istilasında ne yazık ki."

25 metrelik salya: Tüm denizi kapladı! "Ağlarımız yapışkan içinde" 2

MÜSİLAJIN DENİZ EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ZARARLARI

Bilimsel araştırmalar ve uzman raporlarına göre, deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz suyu sıcaklıklarının artması, aşırı kirlilik ve evsel/endüstriyel atıkların denize deşarj edilmesi sonucu fitoplanktonların aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Deniz yüzeyinde ve su altında, özellikle 5 ile 30 metre derinlikler arasında görülen ve 10 metreden sonra yoğunlaşan bu yapı, ekosisteme ve ekonomik faaliyetlere şu zararları veriyor:

25 metrelik salya: Tüm denizi kapladı! "Ağlarımız yapışkan içinde" 3

Solungaç Tıkanması ve Balık Ölümleri: Yoğun yapışkan tabaka, balıkların ve diğer deniz canlılarının solungaçlarını tıkayarak oksijen almalarını engelliyor ve toplu ölümlere yol açabiliyor.

Deniz Tabanı Yaşamının Bitmesi: Dip çökeltilerine yerleşen müsilaj tabakası, güneş ışığının suya nüfuz etmesini önleyerek deniz çayırlarını kurutuyor, midye, istiridye ve mercan gibi hareketsiz canlıların boğulmasına neden oluyor.

Avcılık Faaliyetlerinin Durma Noktasına Gelmesi: Balıkçı ağlarını sararak ağırlaştırıyor, ağ gözlerini kapatıyor ve makaralara zarar veriyor; böylece balıkçılar hem ağ kaybediyor hem de av yapamayarak ekonomik çıkmaza giriyor.

Motor ve Ekipman Hasarları: Tekne motorlarının soğutma suyu sistemlerine kaçarak arızalara ve seyir güvenliği risklerine yol açabiliyor.

25 metrelik salya: Tüm denizi kapladı! "Ağlarımız yapışkan içinde" 4

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Anahtar Kelimeler:
Gemlik Körfez deniz salyası deniz Müsilaj
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