Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

25 santimlik alanda 27 saat mahsur kaldı: Tıp öğrencisi hayatını kaybetti

ABD’de Utah’deki Nutty Putty Cave’de 2009 yılında 27 saat mahsur kalan 26 yaşındaki John Edward Jones, tüm kurtarma çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın üzerine mağara kapatıldı ve anıt dikildi.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de yaşanan olay, yıllar geçse de unutulmuyor. 26 yaşındaki John Edward Jones, keşif için girdiği mağarada sıkışarak 27 saat süren kabusun ardından hayatını kaybetti.

Olay, Nutty Putty Cave’de 2009 yılında meydana geldi. Tıp öğrencisi olan ve mağaracılığa büyük ilgi duyan Jones, ailesiyle birlikte çıktığı keşif sırasında dar bir tünele girdi. Ancak daha önce haritalanmamış bu alanda yönünü kaybeden genç adam, sadece 25x45 santimetrelik alanda baş aşağı sıkıştı.

100 KİŞİ SEFERBER OLDU AMA…

Yaklaşık 120 metre içeride mahsur kalan Jones’u kurtarmak için 100’den fazla ekip saatlerce mücadele etti. Ancak tüm çabalara rağmen genç adam 27 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

MAĞARA KAPATILDI, ANIT YAPILDI

Facianın ardından mağara tamamen kapatılırken, olay yerinde Jones’un anısını yaşatmak için bir anıt oluşturuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
136 yaşındaki Mehmet dede zamana meydan okuyor!136 yaşındaki Mehmet dede zamana meydan okuyor!
Dünyanın en kısa uçuşu! Sadece 90 saniye sürüyor Dünyanın en kısa uçuşu! Sadece 90 saniye sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Tıp mağara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Çalışma saatinden fazla mesai ücretine kadar düzenleme!

Çalışma saatinden fazla mesai ücretine kadar düzenleme!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.