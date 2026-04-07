25 santimlik alanda 27 saat mahsur kaldı: Tıp öğrencisi hayatını kaybetti

ABD’de yaşanan olay, yıllar geçse de unutulmuyor. 26 yaşındaki John Edward Jones, keşif için girdiği mağarada sıkışarak 27 saat süren kabusun ardından hayatını kaybetti.

Olay, Nutty Putty Cave’de 2009 yılında meydana geldi. Tıp öğrencisi olan ve mağaracılığa büyük ilgi duyan Jones, ailesiyle birlikte çıktığı keşif sırasında dar bir tünele girdi. Ancak daha önce haritalanmamış bu alanda yönünü kaybeden genç adam, sadece 25x45 santimetrelik alanda baş aşağı sıkıştı.

100 KİŞİ SEFERBER OLDU AMA…

Yaklaşık 120 metre içeride mahsur kalan Jones’u kurtarmak için 100’den fazla ekip saatlerce mücadele etti. Ancak tüm çabalara rağmen genç adam 27 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

MAĞARA KAPATILDI, ANIT YAPILDI

Facianın ardından mağara tamamen kapatılırken, olay yerinde Jones’un anısını yaşatmak için bir anıt oluşturuldu.