250 bin yıldır uykudaydı! Zombi yanardağ bilim insanlarını korkuttu! İki büyük şehir tehdit altında...

250 bin yıldır patlamayan Bolivya'nın And Dağları'nda bulunan Uturunco adlı 'zombi' yanardağı, yıkıma ve can kaybına yol açabilecek yakın bir patlama yaşanabileceği belirtildi.

'Zombi' yanardağının sismik aktivitesi ve gaz emisyonları artması nedeniyle bilim insanları uyarılarda bulundu. Oxford Üniversitesi bilim insanları, aktivitenin, Dünya kabuğundaki bilinen en büyük magma gövdesinin üzerinde oturan kraterin altında hareket eden sıvı ve gazdan kaynaklandığını keşfetti.

SICAK SIVILAR YUKARI DOĞRU HAREKET EDİYOR

Son dönemde yanardağın çevresinde 1.700'den fazla deprem tespit edilmesi, bilim insanlarını ölmüş bir yanardağın nasıl yeniden canlanabileceğini araştırmaya yöneltti. Yapılan analizler, sıcak sıvıların yukarıya doğru hareket ettiği ve gazlar ile sıvıların kraterin altındaki odalarda toplandığı olası yolları ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bu birikimin merkezdeki zeminin yükselmesine neden olduğunu düşünüyor ancak tam bir patlamanın gerçekleşme ihtimalinin hala düşük olduğunu söylüyorlar.

İKİ BÜYÜK ŞEHRİ TEHDİT EDİYOR

Uzmanlar, Bolivya'daki yanardağın üç kasabaya 40 kilometre mesafede olduğunu, bir patlamanın yaygın hasara yol açabileceğini ve yaşam için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini söyledi. Uturunco, Güney Amerika'nın iki büyük şehri olan Bolivya'nın La Paz ve Şili'nin Santiago şehirlerinin ortasında yer alıyor.

Uturunco yanardağı 19 bin 700 metreden yüksek olup bir tabaka volkanıdır. Sertleşmiş lav, volkanik kül ve kaya katmanlarından oluşan büyük, koni biçimli bir yanardağdır.