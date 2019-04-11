2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı

Mısır'da Kahire'nin güneyinde bulunan Minya bölgesinde bulunan lahit, canlı yayında açıldı. 2500 yıllık olduğu belirtilen soylu ve elit bir gruba ait olduğu belirtilen lahit, arkeologlar tarafından canlı yayında açıldı.

Arkeologlar tarafından yaklaşık 2 yıl önce keşfedilen bölgede kazılar devam ederken bulunan lahitler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kazı çalışmaları sırasında bulunan lahit canlı yayınlanarak tüm dünyaya gösterildi. Açılan lahit içindeki mumya gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologların canlı yayında açtığı lahdin içinden altın ve değerli eşya da çıktı.

Bölgede yer altı tünelinde bulunan lahit önemli bir din adamına aitti. Ketenle sarılı mumyanın üzerinde başından ayak ucuna uzanan altından yapılmış "Tanrıça İsis" figürü görüldü.

Lahit içinde balmumunda yapılmış bir kafatası da bulundu. Söz konusu açılış anları canlı olarak yayınlandı. Uzmanlar keşfedilen bu bölgede daha fazla lahit çıkabileceğini belirtiyor.



