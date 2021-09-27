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26 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti?

27.09.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef 2021'in son bölümünde elenen kişi merak ediliyor. Eleme potasına giren Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan arasından bir kişi bugün yarışmadan elenecekti. Peki 26 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? İşte merak edilenler...

26 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti?

MasterChef 2021'in son bölümünde bir kişi sevilen yarışmaya veda etti.Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan arasından bir kişinin programdan elenmesi bekleniyordu. Peki 26 Eylül'de MasterChef'te kim elendi?

26 EYLÜL MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef 2021 son bölümde çam fıstığı ana ürünüyle en başarılı yemeği yapan isimler potadan çıkmayı başardı. Başarısız olan 3 yarışmacı arasında biri ise eleme oyunu sonrası yarışmaya veda etti.

26 Eylül 2021 günü yayınlanan MasterChef 2021 yeni bölümünde eleme adayları arasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan yarışmada elenen isim olmamak için kıran kırana yarıştı. Yarışmada 3 kişi Danilo şefin hazırladığı yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için mücadele etti.

Sürenin sonunda şefler ürünleri tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı.
Danilo şef tarafından hazırlanmış olan yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için tekrar tezgah başına geçildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası Danilo Şef'in tabağına en uzak ürünü çıkaran isim Hamza olarak belirlendi ve haftanın elenen ismi Hamza oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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