26 Haziran Reyting Sonuçları | 26 Haziran reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan yapımların 26 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Yeni yarışma MasterChef ve sevilen program İbo Show, reytinglerde üste çıkabilmek için birbiriyle yarıştı.

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

26 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

İtalya - Avusturya UEFA EURO 2020 karşılaşması MasterChef Türkiye İbo Show Fox Ana Haber Hafta Sonu Kim Milyoner Olmak İster? Güldür Güldür Show (Tekrar) Galler - Danimarka UEFA EURO 2020 karşılaşması Show Ana Haber Yemin Kim Milyoner Olmak İster? (Özel)

AB İLK 10 PROGRAM

İtalya - Avusturya UEFA EURO 2020 karşılaşması MasterChef Türkiye Galler - Danimarka UEFA EURO 2020 karşılaşması Fox Ana Haber Hafta Sonu Kim Milyoner Olmak İster? Güldür Güldür Show (Tekrar) Kupa Akşamı İbo Show Kim Milyoner Olmak İster? (Özel) Şef Akademi



