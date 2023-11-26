26 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 26 Kasım Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 26 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları...

26 KASIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Kasım Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (19 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

19 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 KIRLI SEPETI FOX

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 YARGI (OZET) KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 KIRLI SEPETI FOX

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET STAR TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 KIRLI SEPETI FOX

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KIRLI SEPETI (OZET) FOX







