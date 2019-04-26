26 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Haftanın başından bu yana büyük bir merakla beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Karara göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %24’te sabit kalıyor. Bu karardan sonra 25 Nisan Perşembe günü Kapalıçarşı altın fiyatlarında yükselme yaşandı. 25 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları, kapanışta çeyrek altın 400 TL, Cumhuriyet altını bin 637 TL’den satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatında ise önceki günkü kapanışa göre %1,95’lik artış gerçekleşti. Altın, 245,40 TL’den işlem gördü.
25 Nisan’ın ilk saatlerinde serbest piyasada olan değişimler nedeni ile gelen yorumlarda, ons altının 24 Nisan günü gerçekleşen işlemlerde yükseliş eğilimi kaydederek kapanışı 1275,92 dolardan yaptığı belirtildi. Asya piyasalarında düşüşle başlayan altının, bu piyasadan çıkarken kazandığı yeni yükseliş ile Türkiye saatine göre 08:00’de 1275,72 dolardan işlem gördüğü hatırlatıldı. Ons altın, %0,02 oranında yataya yakın bir düşüş yaşayarak 1275,88 dolardan alıcılı eğilime yöneldi. Önceki gün belirtilen 1273 direncini kırarak yükselen ons altının öngörülen yeni destek ve direnç noktaları şöyle:
Destekler: 1273 – 1268 – 1263, Dirençler: 1281 – 1286 – 1291,15
Gram altın fiyatındaki yükseliş 25 Nisan günü de devam etti. Kapanışı 240,98 TL’den yapan gram altın, Asya piyasalarında da yükselişine devam etti. Bu yükseliş ile 241,74 TL’ye kadar çıkan altında, Türkiye saati ile 08:00 sularında 241,48 TL’lik işlemler kaydedildi. Altın, bu saatten sonra %0,22 oranında artış gösterdi ve 241,53 TL’den alıcı bulmaya başladı. Gram altın için öngörülen destek ve direnç noktaları şöyle:
Destekler: 239,9 – 238,75 – 237,65 ve Dirençler: 241,51 – 242,65 – 244,08
25 Nisan Perşembe gününün son saatlerinde, piyasalar kapanırken ve daha sonra serbest piyasada değişken altın fiyatları şöyle oldu.
Altın (TL/gr) alış 243,61 TL, satış 243,66 TL değişim 1,11%
22 Ayar Bilezik alış 222,20 TL, satış 224,00 TL değişim 1,45%
Altın (ONS) alış 1.276,91 TL, satış 1.277,12 TL değişim 0,09%
Altın ($/kg) alış 40.854,00 $, satış 40.864,00 $ değişim 0,12%
Altın (Euro/kg) alış 36.804,00 Euro, satış 36.818,00 Euro değişim 0,99%
Cumhuriyet Altını alış 1.624,00 TL, satış 1.649,00 TL değişim 1,85%
Yarım Altın alış 780,52 TL, satış 800,75 TL, değişim 1,55%
Çeyrek Altın alış 391,25 TL, satşı 400,34 TL, değişim 1,54%
Reşat Altını alış 1.656,47 TL, satış 1.681,95 TL, değişim 3,89%
Kulplu Reşat Altını alış 1.658,69 TL, satış 1.684,20 TL, değişim 4,03%
22 Ayar Altın TL/Gr alış 223,26 TL, satış 223,44 TL, değişim 1,60%
18 Ayar Altın TL/Gr alış 178,61 TL, satış 178,85 TL, değişim 1,60%
14 Ayar Altın TL/Gr alış 139,50 TL, satış 139,69 TL, değişim 1,63%
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 alış 3.915,79 TL, satış 3.979,81 TL, değişim 1,63%
Kapalıçarşı Ziynet 5 li alış 7.807,11 TL, satış 7.964,52 TL, değişim 1,63%
Dün, özellikle Reşat altınının alım satımındaki fark ve yüzdelik değişimin büyüklüğü dikkat çekti. 26 Nisan Cuma günü, altın satış fiyatları türlerine göre şöyle:
Altın (TL/gr) alış 244,87 TL, satış 244,94 TL
22 Ayar Bilezik alış 221,70 TL, satış 223,70 TL
Altın (ONS) alış 1280,11 TL, satış 1280,45 TL
Altın ($/kg) alış alış 40.941,00 TL, satış 40.949,00 TL
Altın (Euro/kg) alış 36.804,00 TL, satış 36.818,00 TL
Cumhuriyet Altını alış 1624,00 TL, satış 1649,00 TL
Yarım Altın alış 781,13 TL, satış 800,95 TL
Çeyrek Altın alış 391,79 TL, satış 400,48 TL
Reşat Altını alış 1624,00 TL, satış 1649,00 TL
Kulplu Reşat Altını alış 1.658,69 TL, satış 1.684,20 TL
22 Ayar Altın TL/Gr alış 223,32 TL, satış 223,39 TL
18 Ayar Altın TL/Gr alış 178,75 TL, satış 178,81 TL
14 Ayar Altın TL/Gr alış 139,58 TL, satış 139,62 TL
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 alış 3917,90 TL, satış 3977,83 TL
Kapalıçarşı Ziynet 5 li alış 7811,32 TL, satış 7960,55 TL
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