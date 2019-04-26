26 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Haftanın başından bu yana büyük bir merakla beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Karara göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %24’te sabit kalıyor. Bu karardan sonra 25 Nisan Perşembe günü Kapalıçarşı altın fiyatlarında yükselme yaşandı. 25 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları, kapanışta çeyrek altın 400 TL, Cumhuriyet altını bin 637 TL’den satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatında ise önceki günkü kapanışa göre %1,95’lik artış gerçekleşti. Altın, 245,40 TL’den işlem gördü.

25 Nisan’ın ilk saatlerinde serbest piyasada olan değişimler nedeni ile gelen yorumlarda, ons altının 24 Nisan günü gerçekleşen işlemlerde yükseliş eğilimi kaydederek kapanışı 1275,92 dolardan yaptığı belirtildi. Asya piyasalarında düşüşle başlayan altının, bu piyasadan çıkarken kazandığı yeni yükseliş ile Türkiye saatine göre 08:00’de 1275,72 dolardan işlem gördüğü hatırlatıldı. Ons altın, %0,02 oranında yataya yakın bir düşüş yaşayarak 1275,88 dolardan alıcılı eğilime yöneldi. Önceki gün belirtilen 1273 direncini kırarak yükselen ons altının öngörülen yeni destek ve direnç noktaları şöyle: