Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası'ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Prehistorik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde, yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü 'UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Kadıkalesi-Anaia Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Kadıkalesi'nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değerin tescillenmesi, Kuşadası'nın marka değerini artırıp, kentin tanıtımına çok önemli bir katkı sunacak" dedi.

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası'ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde
Çiğdem Berfin Sevinç

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları 26 yıldır kesintisiz devam ediyor. Kazı Başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay'ın yaptığı Anaia Höyüğü'nde, 12'nci yüzyıla tarihlenen Bizans Dönemi'ne ait bir kilise ile 5'inci yüzyıldan kalan ve Hıristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir de ayazma (kutsal su kaynağı) bulunuyor.

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde 1

Kazı çalışması sırasında açılan yarmalarda insan iskeletlerinin de ortaya çıkarıldığı Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'nün geçmişi 'Prehistorik' (tarih öncesi) döneme kadar dayanıyor.

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde 2

UNESCO'YA GİRDİ

Kadıkalesi-Anaia- Höyüğü, Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay tarafından 'Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler' dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirmeyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı.

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde 3

Kazılarda bu güne kadar boyalı çanak ve çömlekler, taş baltalar ile topraktan yapılmış çeşitli kaplar ve Hitit dönemine ait heykellerin de çıkarıldığı Kadıkalesi-Anaia-Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle de Türkiye'den listede bulunan kültür varlığı sayısı da 81'e ulaştı.

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde 4

'İLÇENİN TANITIMINA KATKI SUNACAK'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Bölgenin listeye alınması için 22 Temmuz'da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz. Ayrıca geçici listede olmak Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün ve çevresinin daha çok korunması anlamına geliyor. Çünkü Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, deniz kıyısına kadar ulaşan çok geniş bir yerleşim alanını kapsıyor. Yaşanan gelişme, ilçenin tanıtımına da önemli bir katkı sunacak" diye konuştu.

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde 5

26 yıldır kazılıyordu, içinden çıkanlar şoke etti! Kuşadası ndaki o tarihi yapı dünya mirası listesinde 6

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuğunuzun sizi harika bir ebeveyn olarak gördüğünün 6 işaretiÇocuğunuzun sizi harika bir ebeveyn olarak gördüğünün 6 işareti
Hastaneden erken ayrıldı, hafızasını kaybettiHastaneden erken ayrıldı, hafızasını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın kazı şifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.